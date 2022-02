Kupiec chce kupić biurowiec

– Proces negocjacji nadal trwa. Na obecnym etapie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, jednak największym wyzwaniem jest uzyskanie finansowania na ten projekt. Wkrótce będę mógł poinformować rynek o bieżącym etapie procesu nabycia nieruchomości – tłumaczy Leszek Wróblewski, prezes zarządu Kupiec SA.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2020-2023 Kupiec dywersyfikuje swoją działalność. Nowa strategia zakłada m.in. dalszy rozwój spółki w obszarach, w których Kupiec obecnie prowadzi działalność, tj.: transport i spedycja, działalność w obszarze nieruchomości, działalność w obszarze wierzytelności i ich windykacji i z obrębu energii odnawialnej.

Dobry czwarty kwartał Kupca

Tarnowska spółka zaraportowała za czwarty kwartał ubiegłego roku 14 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 14,29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Jest to już czwarty z kolei kwartał w którym przychody spółki przekroczyły 13 mln zł. Wysoki poziom przychodów pozwolił wypracować 620 tys. zł zysku z działalności operacyjnej. Świetny przychodowo ostatni kwartał przełożył się na prawie 61 mln zł przychodów w całym 2021 r., co pozwoliło osiągnąć 4,98 mln zł zysku operacyjnego. Rekordowa sprzedaż w ubiegłym roku jest rezultatem rozwoju spółki w działalności spedycyjnej oraz wpływom ze zbycia biurowca w Gliwicach.

– Nasz zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał ubiegłego roku wyniósł prawie 620 tys. zł i bez uwzględnienia zdarzeń jednostkowych był wyższy o 325 tys. zł od wyniku w analogicznym okresie 2020 r. Wynik ten został podwojony przez spółkę w tym okresie. Wzrost spowodowany był osiągnięciem wysokich wyników na spedycji wraz z przychodami z wynajmu biur w Tarnowie. – mówi Leszek Wróblewski.

Strata bilansowa brutto spółki w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 1,27 mln zł i była spowodowana zaksięgowaniem łącznej straty brutto na wycenie i sprzedaży akcji posiadanych przez Kupiec SA w kwocie 1,88 mln zł. Po odjęciu zaksięgowanej straty bilansowej zysk brutto bez zdarzeń jednostkowych wyniósł 612,39 tys. zł.

– Historyczne wyniki są dużym sukcesem, gdyż w skali całego 2021 r. zysk ze sprzedaży zamknęliśmy kwotą prawie 5 mln zł, z kolei zysk bilansowy wyniósł 1,82 mln zł. Te doskonałe dane finansowe i wolna gotówka na koncie spółki pozwalają na uzyskanie bardzo dużej dźwigni finansowej przy ewentualnym staraniu się o sfinansowanie zakupu kolejnej nieruchomości – dodał Leszek Wróblewski.