Kupiec kupuje nieruchomości w Tarnowie za niemal 3,3 mln zł

Łącznie za te nieruchomości spółka zaoferowała 3,3 mln zł.

Transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych 60 dni.

Tarnowski biurowiec ma powierzchnię 1,6 tys. mkw.

- Zakup nieruchomości w Tarnowie i Bochni stanowi ważny element w budowaniu drugiej odnogi naszego biznesu. Decyzja o dywersyfikacji działalności była bardzo trafna i już przynosi spółce wymierne korzyści, zapewniając stabilność finansową - mówi Leszek Wróblewsk.

- W obecnych czasach jest to szczególnie ważne - mówi Leszek Wróblewski, prezes zarządu Kupiec SA. - Planujemy w dalszym ciągu dywersyfikować działalność Kupca oraz rozwijać obszar działalności w sektorze nieruchomości komercyjnych. Analizujemy rynek i poszukujemy kolejnych okazji inwestycyjnych. Mam nadzieję, że wkrótce poinformujemy rynek o kolejnych transakcjach - dodaje Leszek Wróblewsk.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tarnowski biurowiec o powierzchni 1,6 tys. mkw., którego właścicielem stanie się Kupiec SA, jest już w 25 proc. wynajęty, co na samym starcie zapewni spółce określony zysk oraz pomoże w pozyskaniu kolejnych najemców. Cała inwestycja ma kosztować 3,3 mln zł.

We wrześniu ubiegłego roku spółka sprzedała nieruchomość w Gliwicach o powierzchni 0,6 hektara wraz z budynkiem biurowym o powierzchni 1,9 tys. m2 za łączną kwotę 6,4 mln zł netto.

Kupiec zaraportował za czwarty kwartał ubiegłego roku 14 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 14,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Był to już czwarty z kolei kwartał, w którym jej przychody przekroczyły 13 mln zł. Bardzo dobra końcówka roku przełożyła się na ponad 60 mln zł przychodów w całym 2021 r., co pozwoliło osiągnąć 4,98 mln zł zysku operacyjnego. Wyniki za pierwszy kwartał br. Kupiec SA przedstawi 13 maja 2022 r.