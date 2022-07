 L’UNI jest gotowy po rewitalizacji

Prace rewitalizacyjne prowadzone w biurowcu L’UNI we Wrocławiu dobiegają końca.

Inwestycja realizowana jest w neorenesansowym budynku dawnego wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Obiekt został całkowicie zmodernizowany i wykończony w najwyższym standardzie. Już na jesieni do L’UNI wprowadzą się pierwsi najemcy.

- Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz L’UNI dobiegają już końca. Przestrzenie wspólne są już wykańczane. Zakończył się montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. Gotowe są windy. Obecnie wykonywane są próby i odbiory techniczne. Zaawansowane prace trwają również na zewnątrz budynku. Bryła budynku ma już docelowy wygląd. Położone zostały już tynki, odrestaurowano zabytkowe elementy tj. rzeźby popiersi na zwieńczeniu pilastrów. Teraz porządkowany i zagospodarowywany jest teren w sąsiedztwie L’UNI” - mówi Waldemar Weintritt, Project Engineer w firmie doradczej JP Weber, która pełni nadzór inwestycyjny nad L’UNI.

Górna kondygnacja obiektu dzięki przeszkleniu umożliwi podziwianie panoramy mostów Uniwersyteckich, Tamki i Wyspy Słodowej.

- Wrocław to drugie po Krakowie miasto z największymi zasobami biurowymi, które na koniec czerwca 2022 wynosiły 1,28 mln m kw. Z uwagi na ograniczoną dostępność działek i obiektów w najatrakcyjniejszych częściach miasta, tym bardziej doceniamy potencjał L’UNI. Od początku wiedzieliśmy, że to wyjątkowy projekt, a kolejni najemcy to potwierdzają. L’UNI łączy w sobie atuty super nowoczesnego biurowca i zabytkowego budynku.” - komentuje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank.

L’UNI powstał w dawnym budynku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej. Nazwa budynku nawiązuje do francuskiego słowa „L’Université”, które nierozerwalnie łączy się z historią tego miejsca. Ten neorenesansowy budynek z 1866 roku położony w obszarze Starego Miasta, przy budynku głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, oferuje wyjątkowy widok na Odrę. Rewitalizacja budynku ruszyła w połowie 2020 roku i prowadzona była pod bacznym okiem konserwatora zabytków. Termin oddania do użytku zaplanowany jest na sierpień 2022 roku. Zarówno inwestorowi, jak i pracowni odpowiedzialnej za projekt „Maćków Pracownia Projektowa”, zależało na przywróceniu budynkowi jego dawnego blasku i połączeniu historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Biurowiec oferuje około 3,6 tys. mkw. powierzchni biurowej.