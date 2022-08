Lafarge zostaje na dłużej w West Station II

Lafarge posiada w Polsce ponad 60 zakładów produkcyjnych, w tym: cementownie, kopalnie i przeładownie kruszyw oraz wytwórnie betonu.

Biuro Zarządu zajmuje 1,4 tys. mkw na 13 piętrze budynku West Station II od września 2017 roku.

- Niezwykle ważne dla nas są elastyczność przestrzeni pracy oraz biuro dostosowane do zmieniających się potrzeb pracowników. Tworzymy środowisko pracy, a nie jedynie standardowe miejsce. Dlatego wybór partnera w procesie przedłużenia umowy najmu był dla nas kluczowy. Szukaliśmy agencji z doświadczeniem, z indywidualnym podejściem do klienta i oferującej nietuzinkowe rozwiązania. Firma Savills spełniła wszystkie nasze oczekiwania w tym zakresie. Współpracujemy na każdym etapie realizacji projektu biura począwszy od wyboru miejsca, badania środowiska pracy, poprzez negocjacje i na projekcie rearanżacji kończąc - mówi Kinga Hachuła, Kierownik Biura Zarządu i Administracji, Lafarge w Polsce.

W transakcji przedłużenia najmu najemcę reprezentowała firma doradcza Savills.

- Firma Lafarge w Polsce w swojej strategii biznesowej kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa. Nie dziwi więc fakt, że zgodnie z tą dyrektywą zdecydowała się na pozostanie w świetnie zaprojektowanej przestrzeni biurowej. Cieszymy się, że mogliśmy reprezentować najemcę w procesie przedłużenia istniejącej umowy – mówi Marcin Sabowicz, Dyrektor w dziale reprezentacji najemców, Savills.

- Dziękujemy naszemu Najemcy firmie Lafarge w Polsce za dotychczasową współpracę i rozmowy, które zaowocowały przedłużeniem najmu powierzchni biurowej w West Station II na kolejne lata. Kompleks biurowy West Station nieustannie cieszy się zainteresowaniem najemców. Przedłużenie najmu Lafarge jest najlepszym przykładem partnerskiej współpracy Najemcy i Wynajmującego – mówi Krzysztof Marzec, Leasing Manager, West Station.

West Station to dwa połączone ze sobą budynki tuż przy dworcu Warszawa Zachodnia, który każdego dnia obsługuje nawet tysiąc pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Kompleks oferuje 69 tys. mkw. powierzchni biurowej, z których korzysta około 50 firm. Oba budynki biurowe otrzymały certyfikat BREEAM International New Construction Certificate na poziomie Excellent oraz certyfikat Well Health-Safety Rating.