Licencja na flex. New Work wchodzi we franczyzę

New Work uruchamia swoją koncepcję franczyzową, obejmującą nie tylko know-how, wsparcie techniczne i dostęp do platformy typu „multi-location”, ale także cyfrowe narzędzia dostępu.

New Work jest jednym z dostawców elastycznych powierzchni biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Założona w 2012 roku firma ma swoje filie w trzech krajach: Polsce (Warszawa, Kraków i Łódź), na Węgrzech (Budapeszt, Budaörs) oraz w Czechach (Praga). W tych lokalizacjach obsługuje aż 16 placówek o łącznej powierzchni 43 tys. mkw. Od 2012 roku New Work trzykrotnie zwiększył wolumen zarządzanych powierzchni ze średnim wzrostem o 90 proc. rok do roku dzięki wielokrotnie nagradzanej koncepcji i autorskiej usłudze 360° Workspace Solution. New Work wspiera partnerów innowacyjną, opartą na technologii koncepcją biur i sal konferencyjnych dla korporacji, a także MŚP w wielu lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystko to na elastycznych warunkach współpracy. Od tego roku New Work oferuje swoją koncepcję franczyzy partnerom w Europie, dostarczając usługi, technologie i rozwiązania sieciowe w możliwie najwyższej jakości.

- Miniony rok był wyzwaniem dla rynku nieruchomości, w szczególności dla firm oferujących powierzchnie biurowe. Jako niezależny, nie sieciowy operator, jesteśmy dumni z tego, że ta sytuacja nas wzmocniła i zmotywowała do stworzenia jeszcze lepszych usług i rozwiązań, które są doskonale przyjmowane na rynku. Znajdujemy się w momencie, w którym jesteśmy gotowi podzielić się tą wiedzą z partnerami, którzy szukają niezawodnych możliwości biznesowych w obszarze nieruchomości komercyjnych - mówi Hubert Abt, założyciel i CEO New Work.

Pakiet franczyzowy obejmuje nie tylko dostęp do platformy marketingowej i sprzedażowej w wielu lokalizacjach, ale także zestaw narzędzi do adaptacji przestrzeni na potrzeby elastycznych biur oraz pełne wsparcie systemowe - CRM i pomiary KPI. Ponadto, oferta franczyzy zawiera cyfrowy dostęp do biur - Office Pass Worklcoud24, dzięki któremu korporacje mogą w łatwy sposób zarządzać dostępem swoich zespołów do biur oraz aplikację New Work umożliwiającą korzystanie z wielu lokalizacji.

Chcemy, aby New Work stała się marką oferującą doskonałe powierzchnie biurowe nie tylko w największych miastach. Chociaż jest to na razie nasz główny rynek, mniejsze aglomeracje potrzebują równie dobrych usług biznesowych. Wyróżnienia za doskonałość i innowacyjność są więc zasłużone - tworzymy przyszłość biurowców, wyprzedzamy potrzeby naszych użytkowników. Franczyza to kolejny krok do stworzenia możliwości biznesowych oczekiwanych przez rynek - kontynuuje Hubert Abt.

