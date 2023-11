Textorial Park, łódzki kampus biurowy, który powstał w jednym z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie, ma nowego najemcę. Firma z sektora finansowego wynajęła przestrzeń o powierzchni 2600 mkw.

Biura nowego najemcy zajmą I oraz II piętro budynku B kompleksu Textorial Park, który położony jest w bardzo ważnej dla Łodzi części historycznej Księżego Młyna i graniczy z zabytkowym Parkiem Źródliska.

Wynajęta przestrzeń o powierzchni 2600 mkw. znajduje się obecnie w trakcie aranżacji.

Prace są na zaawansowanym etapie i mają na celu stworzenie funkcjonalnego oraz estetycznego wnętrza.

Przeprowadzka planowana jest jeszcze w tym roku.

– Textorial Park jako kompleks biurowy, który powstał w odrestaurowanych i zmodernizowanych pozostałościach przemysłowych zabudowań fabryki Karola Scheiblera, łączy w sobie tradycję i innowacyjność. Stawiamy na rozwijanie nowoczesnej przestrzeni biurowej, która spełnia najwyższe standardy i zapewnia komfort naszym najemcom. Jesteśmy niezmiernie dumni, że również czołowa instytucja sektora finansowego w Polsce dostrzegła walory kompleksu i dołączyła do grona naszych partnerów. Mamy nadzieję na długotrwałą i owocną współpracę – powiedziała Anna Banaś, Prezes Zarządu St. Paul’s Developments Polska, właściciela Textorial Park.

Textorial Park to kampus biurowy zlokalizowany nieopodal ścisłego centrum Łodzi – na terenie Księżego Młyna – w dawnych magazynach bawełny fabryki Karola Scheiblera. Kompleks powstał w 2008 roku i składa się z trzech budynków biurowych klasy A, połączonych ze sobą przeszklonym atrium. Textorial Park oferuje łącznie prawie 14 000 mkw. powierzchni komercyjnej, z czego 5000 mkw. znajduje się w Budynku A, 4000 mkw. w Budynku B i 4300 mkw. w Budynku C.

Odrestaurowane i zmodernizowane pozostałości przemysłowych zabudowań, położonych między ulicą Fabryczną a ulicą Magazynową, stworzyły nie tylko atrakcyjne miejsce pracy na biznesowej mapie Łodzi, ale także przywróciły lokalnej społeczności przestrzeń o charakterze miastotwórczym i kulturowym. Poza powierzchniami biurowymi, na terenie Textorial Park znajdują się m.in. kantyna, restauracja, sprzyjające odpoczynkowi w trakcie i po pracy zielone patio czy amfiteatr, gdzie odbywają się liczne i otwarte dla wszystkich mieszkańców Łodzi wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Do grona najemców należą między innymi Three Chimneys, Kofeina, Peoplevox, PCG, One Wall Design, Surchem, Mabion, .mdd, Media Expert.

Textorial Park. Fot. Mat. pras.

Inwestycja oferuje łącznie 161 miejsc postojowych w garażu podziemnym, 79 miejsc na terenie zewnętrznym oraz parking rowerowy ze 193 stanowiskami. Wszystkie budynki Textorial Park uzyskały certyfikaty BREEAM In-Use na poziomie dobrym oraz bardzo dobrym.

