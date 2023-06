Grupa Liebrecht & wooD kontynuuje rozwój w duchu zrównoważonego rozwoju. Firma wdraża politykę ESG.

Grupa Liebrecht & wooD już od ponad 30 lat działa na rynku nieruchomości.

W tym czasie zrealizowała kilkadziesiąt zrównoważonych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce i Rumunii – mixed-use, biurowych, mieszkaniowych, handlowych i magazynowych.

Zaangażowanie firmy w rozwój, z poszanowaniem historii tworzonych miejsc i środowiska naturalnego oraz w trosce o dobrostan użytkowników, potwierdzane jest w zaawansowanych procesach certyfikacyjnych, począwszy od oddanego do użytku w 2013 wielofunkcyjnego Placu Unii.

Tworzenie budynków i miejsc odpornych na zmiany klimatu oraz wyzwania przyszłości, inspirowanie do realizacji inwestycji wspierających zdrowie i dobrostan użytkowników, a także wdrażanie struktur oraz procedur ESG do ładu korporacyjnego. To trzy filary Polityki ESG opublikowanej właśnie przez Liebrecht & wooD. Dokument konsoliduje dotychczasowe praktyki firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wyznacza kierunki na przyszłość.

Aż ponad 70 proc. projektów Grupy Liebrecht & wooD posiada certyfikat ekologiczny BREEAM. Warto przy tym zaznaczyć, że najnowsza realizacja – Drucianka Campus – została wyróżniona na najwyższym możliwym poziomie BREEAM „Outstanding”.

Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO Liebrecht & wooD w Polsce, mat.pras.

– Tworzenie zrównoważonych, prospołecznych i innowacyjnych projektów jest priorytetem Liebrecht & wooD. W połączeniu z działaniami placemakingowym na najwyższym poziomie, a także przestrzeganiem wewnętrznych, transparentnych zasad funkcjonowania i dbałością o wysokie standardy ekologiczne naszych budynków, wyznaczamy trendy na rynku. Doskonałym przykładem takiego projektu jest Centrum Praskie Koneser. Rewitalizując opustoszałe i niszczejące zabudowania pofabryczne nie tylko przywróciliśmy życie pięknej architekturze i w kluczowy sposób przyczyniliśmy do ożywienia dzielnicy w duchu zrównoważonego, policentrycznego rozwoju miast, ale również – organizując samodzielnie i we współpracy z innymi setki wydarzeń dla społeczności Warszawy oraz dla turystów – spotęgowaliśmy miastotwórcze i prospołeczne korzyści działalności deweloperskiej. To nasza wielka duma i wielka odpowiedzialność – mówi Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO Liebrecht & wooD w Polsce.

Polityka ESG. Trzy filary działania

Wszystkie dotychczasowe modele funkcjonowania Liebrecht & wooD, wpisujące się w działania w zakresie dbałości o środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny, zostały zebrane w dokumencie ESG Policy (Polityka ESG). Wyznacza on kierunki postępowania Grupy w kolejnych latach i będzie stanowił podwaliny do jej dalszego zaangażowania na rynku nieruchomości w nurcie zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu zostały wyróżnione trzy główne obszary:

tworzenie budynków i miejsc odpornych na zmiany klimatu i wyzwania przyszłości,

inspirowanie do realizacji inwestycji wspierających zdrowie i dobrostan użytkowników,

wdrażanie struktur i procedur ESG do ładu korporacyjnego.

Pierwszy z filarów odnosi się do dążeń Liebrecht & wooD do dbałości o środowisko naturalne. To ścieżka wytyczająca drogę firmy do redukcji negatywnego wpływu na otoczenie, zwiększenia wydajności operacyjnej oraz wsparcia dla zrównoważonego rozwoju miast poprzez zrównoważone budownictwo (wyraża się to m.in. w dokładaniu starań do uzyskiwania certyfikatów BREEAM na poziomie Excellent lub równoważnych). Drugi z nich jest zobowiązaniem Grupy względem społecznej odpowiedzialności. W tym zakresie będzie ona zmierzać w swojej działalności do pozytywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan swoich pracowników, najemców oraz tworzonej przez siebie społeczności. W kontekście wzmocnienia ładu korporacyjnego Liebrecht & wooD zamierza wdrażać struktury i procedury, zapewniające zgodność z zasadami ESG (np. działania antykorupcyjne – polityka zero tolerancji dla łapownictwa).

Standardy Polityki ESG Liebrecht & wooD

Wypracowane filary Polityki ESG są odpowiedzią Liebrecht & wooD na zrozumienie konieczności wsparcia ze strony sektora prywatnego w kwestii osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W rezultacie, wybranych zostało sześć z nich, które stanowią rdzeń Polityki ESG firmy:

dobre zdrowie i jakość życia;

równość płci;

zrównoważone miasta i społeczności;

odpowiedzialna konsumpcja i produkcja;

działania w dziedzinie klimatu;

partnerstwo na rzecz celów.

– Jesteśmy świadomi kryzysów, z jakimi zmaga się nasza planeta. Można do nich zaliczyć zmiany klimatyczne, utratę różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie środowiska. Jako firma społecznie odpowiedzialna, czujemy się zobowiązani do ograniczania negatywnego wpływu budownictwa na przyrodę i ludzi. Dlatego jesteśmy gotowi, by dołożyć jeszcze większych starań w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego, co odzwierciedla nasza Polityka ESG – podkreśla Magdalena Bartkiewicz-Podoba.

Proces tworzenia Polityki ESG w Liebrecht & wooD trwał od listopada 2022 roku i był wspomagany przez doświadczoną firmę doradczą Savills. Wybór kluczowych kierunków rozwoju Grupy, zawartych w dokumencie, był zgodny z metodologią GRI.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka działu ESG & Sustainability w Savills.

– Zespół ESG & Sustainability w Savills miał ogromną przyjemność towarzyszyć firmie Liebrecht & wooD w tworzeniu polityki oraz strategii ESG & Sustainability. Przygotowana strategia odpowiada na potrzeby interesariuszy oraz wyzwania związane z ochroną środowiska naturalnego. Wspólnie stworzyliśmy 3 kluczowe obszary strategiczne, w których firma ma największy wpływ. W ramach wybranych obszarów koncentrowaliśmy się nie tylko na efektywności energetycznej i emisji śladu węglowego, ale przede wszystkim na tworzeniu budynków i miejsc odpornych na wyzwania przyszłości, jak również na zdrowiu i dobrostanie użytkowników tworzonych przez firmę obiektów – mówi Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka działu ESG & Sustainability w Savills.

