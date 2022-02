Lincoln Property Company wraca na rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Nowy szef zapowiada kolejne projekty

Lincoln Property Company ma ambitne plany rozwoju w Polsce i poszukuje projektów inwestycyjnych w sektorach: biurowym, mixed-use i logistycznym, zarówno w zakresie developmentu, jak i asset management.

Pierwszy projekt deweloperski Lincoln Property Company w Polsce to biurowiec The Form, który będzie zlokalizowany na warszawskiej Woli, u zbiegu ulic Miedzianej i Pańskiej.

- Mamy ambitne plany rozwoju w różnych sektorach rynku nieruchomości w Polsce - komentuje Damian Grzywacz, dyrektor zarządzający Lincoln Property Company w Polsce.

- Jako jeden z najatrakcyjniejszych rynków nieruchomości w Europie, Polska jest dla nas naturalnym miejscem do rozwijania działalności. Mamy ambitne plany rozwoju w Polsce i intensywnie poszukujemy projektów inwestycyjnych w kilku strategicznych sektorach – biurowym, mix-used i logistycznym, zarówno w zakresie developmentu, jak i asset management. Nasz rozwój w Polsce będzie się koncentrował na innowacjach technologicznych i ESG, a referencją dla poszukiwanych projektów jest nasza inwestycja typu „placemaking” – Station Hill w Reading, w Wielkiej Brytanii - zapowiada Damian Grzywacz.

The Form – pierwszy projekt deweloperski Lincoln Property Company w Polsce

Budynek zaoferuje łącznie blisko 31 000 mkw. na dziewięciu kondygnacjach, w tym około 28 500 mkw. powierzchni biurowej oraz 2500 mkw. powierzchni usługowo-handlowej, której sercem będzie przestronne, zielone patio tworzące strefę do spotkań i odpoczynku.

Rozpoczęcie inwestycji jest planowane w drugiej połowie 2022 roku, a oddanie do użytku w pierwszej połowie 2024 roku.

- The Form to nasze mocne wejście na polski rynek. Będzie to pierwszy budynek nowej generacji w Polsce, który zaadresuje oczekiwania i potrzeby najemców ukształtowane podczas pandemii. Mamy unikalną możliwość dostosowania projektu budynku i jego funkcji do nowych oczekiwań rynku. Naszą ambicją jest, żeby The Form stał się punktem odniesienia dla wszystkich budynków biurowych w tej części Europy zarówno pod względem komfortu użytkowania, rozwiązań technologicznych, jak i pod względem rozwiązań ESG. Nasz projekt będzie certyfikowany nie tylko popularnymi certyfikatami WELL oraz LEED, ale przede wszystkim uzyska certyfikację w zakresie Net Zero Carbon, Active Score oraz Air Rated - mówi Damian Grzywacz.

JLL skomercjalizuje projekt The Form

Lincoln Property Company wybrał międzynarodową agencję doradczą JLL na wyłącznego agenta odpowiedzialnego za komercjalizację powierzchni biurowej i handlowej projektu The Form.

- Doceniamy zaufanie, jakim obdarzył nas tak renomowany partner jak Lincoln Property Company, tym bardziej, że powierzył nam komercjalizację swojej pierwszej inwestycji w Polsce. Doświadczenia ostatnich dwóch lat wyraźnie wpłynęły na wyznaczenie nowych standardów w sektorze biurowym. Projekt The Form nie tylko odpowiada na te potrzeby, ale wręcz wytycza nowe trendy związane z kształtowaniem się współczesnego środowiska pracy - mówi Ilona Danelczyk, dyrektor w Agencji Biurowej, JLL.

Lincoln Property Company, założona w 1965 roku w Dallas w Teksasie, jest prywatną firmą inwestującą na rynku nieruchomości komercyjnych w USA. Od początku działalności LPC zrealizował projekty komercyjne o łącznej powierzchni ponad 14 mln mkw. oraz 220 tys. apartamentów w budownictwie wielorodzinnym. Jako inwestor, w ciągu ostatnich 15 lat, LPC nabył aktywa o wartości ponad 22 mld dolarów i obecnie zarządza portfolio aktywów o łącznej wartości ponad 94 mld dolarów.

LPC rozpoczął działalność w Europie na początku lat 90., realizując projekty deweloperskie o łącznej powierzchni ponad 2,5 mln mkw. na dziewięciu rynkach europejskich.

Obecna europejska platforma firmy Lincoln koncentruje się zarówno na możliwościach inwestycyjnych, jak i deweloperskich, z aktualnym portfolio projektów o wartości ponad 1,6 mld euro w różnych sektorach rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii, Czechach, na Słowacji i w Polsce.