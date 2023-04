Lingaro Group, dostawca kompleksowych usług i rozwiązań z obszaru data analytics dla globalnych przedsiębiorstw, zasili grono najemców biurowca P180 przy ul. Puławskiej w Warszawie.

W budynku zrealizowanym przez Skanska nowy najemca zajmie ok. 3400 mkw. powierzchni.

Do korzystania z przestrzeni biurowej w warszawskim P180, Lingaro zachęci ponad 800 pracowników.

W transakcji najemcę wspierała firma doradcza CBRE.

Lingaro Group to partner globalnych przedsiębiorstw w zakresie budowania rozwiązań z obszaru data analytics. Firma wspiera swoich klientów w pełnym procesie przetwarzania i analizy danych — od strategii, przez integrację i przetwarzanie danych po ich wizualizację oraz budowę zaawansowanych rozwiązań analityki biznesowej. Od 2008 roku Grupa Lingaro buduje kulturę organizacyjną, która przyciąga najzdolniejsze talenty z branży IT na całym świecie. Firma otrzymała liczne wyróżnienia od globalnych firmy badawczych i doradczych za swoją innowacyjność, kompetencje technologiczne oraz jakość dostarczanych usług. Firma zatrudnia ponad 1400 ekspertów na świecie. Do korzystania z przestrzeni biurowej w warszawskim P180, Lingaro zachęci ponad 800 pracowników, którzy zgodnie z przyjętym modelem mają swobodę decydowania o częstotliwości świadczenia pracy z biura.

Warszawa jest jednym z głównych polskich miast, w których sektor technologiczny i informatyczny cechuje najbardziej dynamiczny rozwój. Nawiązanie współpracy z firmą Lingaro daje nam poczucie, że możemy ten rozwój wspierać swoim doświadczeniem i oferowanymi przez nas biurami. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i zrównoważonym przestrzeniom P180, możemy zaoferować pracownikom środowisko, które zachęci do zespołowych spotkań i współpracy, wzmacniając w ten sposób firmową kulturę – mówi Tomasz Subocz, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Lobby w P180. Fot. Mat. pras.

Świat zmienił się po pandemii, ale wierzymy, że dynamiczne i angażujące środowisko biurowe, które zachęca do wspólnego działania, jest niezbędne zarówno dla ducha Lingaro, jak i dla naszej zdolności do dalszego działania jako wysoko efektywny zespół. Ciężko pracujemy nad tym, by stworzyć przestrzeń odpowiadającą na wszystkie potrzeby naszego zespołu, w której pracownicy będą czuli się swobodnie niezależnie od osobistych i zawodowych potrzeb – mówi Sam Mantle, CEO Lingaro Group.

Nowe biuro Lingaro odzwierciedla potrzeby postpandemicznej rzeczywistości. Pracownicy mają do dyspozycji strefy do pracy w ciszy, pracy kreatywnej i zespołowej. Zaprojektowaliśmy różnej wielkości sale i przestrzenie, co daje dużą swobodę i możliwość wyboru. Zależało nam na stworzeniu miejsca, które będzie funkcjonalne i zachęci do powrotu do biura. Wyróżnikiem jest kuchnia o powierzchni ponad 150 mkw. To przestrzeń multifunkcyjna do spotkań całego zespołu. Moim zdaniem jedno z ważniejszych pomieszczeń w biurze – opowiada Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel Bit Creative, pracowni, która po raz drugi pracuje z Lingaro.

Biurowiec P180 został zaprojektowany zgodnie z kryteriami ESG, czyli z wykorzystaniem rozwiązań i narzędzi ograniczających wpływ na środowisko oraz z myślą o jak najlepszym samopoczuciu przebywających wewnątrz osób. Inwestycja spełnia standardy najbardziej wymagających certyfikatów: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier.

Pracownicy i goście P180, dzięki topowej lokalizacji, tuż przy metrze Wilanowska, mają dostęp do licznych linii komunikacyjnych, a także dobrze rozbudowanej infrastruktury rowerowej. W biurowcu mogą skorzystać zarówno z rowerowni od ulicy Domaniewskiej, jak i szatni oraz pryszniców.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl