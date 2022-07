Link Financial Group ma ambitny plan. Inwestycje w Łodzi to pierwszy krok do celu

Link Financial Group, duża europejska firma działająca na rynku inwestycji i zarządzania wierzytelnościami, inwestuje w Łodzi, tworząc jedną z największych spółek tej branży w Polsce.

Ambicją LFG jest umocnienie pozycji w pierwszej trójce polskich firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce.

Link Financial Group została strategicznym inwestorem łódzkiej Grupy Kapitałowej Obligo, a przy ul. Targowej w Łodzi uruchomiła biuro i poszukuje nowych pracowników.

Docelowo chce zatrudniać 200 osób.

Link Financial Group to założona w 1998 r. firma oferująca instytucjom finansowym i prywatnym inwestorom finansowanie zakupu wierzytelności i zarządzanie nimi. Rozporządza ponad 5 mln kont klientów i aktywami o wartości przekraczającej 50 mld euro, zatrudniając ponad 950 osób w ośmiu krajach. Do łódzkiego biura poszukuje na początek kandydatów na stanowisko negocjatora – te osoby staną w pierwszej linii kontaktu z klientem.

– Chcemy budować ambitny zespół, zależy nam na osobach, które są gotowe związać się z nami na dłużej, nie boją się wyzwań, a przede wszystkim – kontaktu z ludźmi – i chętnie pomogą im wyjść z życiowych problemów finansowych – mówi Iza Wróblewska, menedżer zespołu negocjatorów z LFG.

Łódzka Grupa Kapitałowa Obligo, która weszła w skład Link Financial Group, to szybko rozwijająca się firma skupiająca spółki zarządzające wierzytelnościami. Przed fuzją obsługiwała ponad 300 tys. spraw o łącznej wartości ponad 1,6 mld zł.