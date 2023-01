Lipton Teas and Infusions, największy na świecie producent herbaty, rozwija swój oddział w Katowicach.

Firma zdecydowała się na wynajęcie ponad 80 stanowisk pracy w Cluster Offices w Katowicach, operatorze powierzchni elastycznych.

W transakcji doradzała firma CBRE.

Katowice to miasto, które idealnie odpowiada na nasze potrzeby związane z intensywnym rozwojem. Już wiemy, że w stolicy Śląska znajdziemy wykwalifikowanych pracowników, o których będziemy szybko powiększać nasz zespół. Mamy także dostęp do wysokiej jakości przestrzeni biurowej, w tym elastycznej, co dla nas ważne ze względu na możliwość sprawnego dopasowywania jej do zmieniających się potrzeb. To miejsce przyjazne do prowadzenia biznesu, dlatego zdecydowaliśmy się tu inwestować – mówi Łukasz Siwiec, Global Control Tower Lead z firmy Lipton Teas and Infusions.

Lipton Teas and Infusions to największy na świecie producent herbaty, oferujący klientom takie marki jak Lipton, PG Tips, Saga czy Pukka. Firma została wydzielona w ramach struktur koncernu Unilever, a następnie sprzedana nowemu nabywcy – funduszowi kapitałowemu CVC, gdzie pod nadzorem nowego właściciela rozwija swoją organizację.

W ciągu kilku miesięcy zespół Lipton Teas and Infusions w biurze na Dworcowej 8 w Katowicach powiększy się do ponad 100 osób. Rozwój herbacianego giganta w Katowicach jest obecnie na etapie budowania zespołu odpowiedzialnego za procesy Order to Cash w Europie oraz rozwijania zespołów z obszaru łańcucha dostaw (Supply Chain), w tym planistycznych oraz koordynujących międzynarodowy transport z fabryk do klientów. Oferując pracę specjalistom z powyższych dziedzin, jak również osobom na samym początku rozwoju zawodowego, firma zwraca szczególną uwagę na biegłą znajomość języka angielskiego, proaktywne podejście do zadań oraz umiejętności komunikacyjne.

Lipton Teas and Infusions w biurze na Dworcowej 8 w Katowicach.

Lipton Teas and Infusions z jednej strony ma cechy start-upu, czyli organizacji budującej swoją tożsamość po wydzieleniu ze struktur koncernu Unilever, a z drugiej, oferuje korporacyjne środowisko pracy w znaczeniu narzędzi, systemów i standardów.

Lipton w Katowicach

Poza biurem w sercu miasta, firma posiada w Katowicach Szopienicach nowoczesną fabrykę herbat takich marek jak Lipton, Pukka i Saga.

Nasz klient, firma Lipton Teas and Infusions, preferował rozwiązanie elastyczne z uwagi na możliwość szybkiej ekspansji powierzchni biurowej. Firma dynamicznie się rozwija i cały czas prowadzi nowe procesy rekrutacyjne, co wpłynęło na wybór takiej formy najmu. Naszemu klientowi zależało także, aby cały proces relokacji do nowej przestrzeni był szybki. Projekt Cluster Offices idealnie wpisał się w te oczekiwania zapewniając przy tym najwyższej klasy przestrzeń biurową – mówi Natalia Kuliberda, Zastępca Dyrektora w Dziale Powierzchni Elastycznych firmy CBRE.

Przestrzeń Cluster Offices znajduje się w centralnej części kompleksu Starego Dworca przy ul. Dworcowej 8 w Katowicach. Składa się z trzech pięter o powierzchni ponad 2 tys. mkw. Wnętrza zostały zaprojektowane według najnowszych trendów "Future of Work" i znajdują się na nich ok. 330 stanowiska pracy, 30 dedykowanych biur, przestrzenie coworkingowe, a także 6 sal spotkań i 4 sale konferencyjne. W standardzie jest obsługa recepcyjna i nieograniczony dostęp do biura 24/7. Klienci mogą korzystać z przestrzeni wspólnych (kuchnia, sale spotkań), internetu, sprzętu biurowego i wielu innych. Na parterze budynku otwarte zostanie klimatyczne bistro z tarasem.

Przestrzeń Cluster Offices.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że klient docenił pracę, jaką nasza firma włożyła w projekt Cluster Stary Dworzec. Dołożymy wszelkich starań, aby Lipton Teas and Infusions czuła się u nas dobrze i mogła się swobodnie rozwijać w systemie agile spaces. Pomyślne zakończenie negocjacji zawdzięczamy zaangażowaniu obydwu stron w cały proces oraz sprawnemu doradztwu CBRE – mówi Maciej Ruszniak odpowiedzialny za komercjalizację powierzchni w Cluster SA.

