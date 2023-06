Dla litewskiego funduszu Eika priorytetem jest Warszawa, Kraków i Wrocław. - Rozglądamy się też w Poznaniu i Gdańsku. Interesują nas nie tylko biura, ale także magazyny i obiekty handlowe - tłumaczy Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Pierwszą i na razie jedyną inwestycją w Polsce litewskiego funduszu Eika Real Estate Fund jest zakup warszawskiego centrum biznesowego Celebro. Przy okazji transakcji powiedziała pani: „Wierzymy w potencjał Warszawy”. Tylko Warszawy? Jeśli chodzi o rynek biurowy, to mamy całkiem sporo prężnych regionalnych rynków biurowych.

Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management: Wierzymy w potencjał Polski i w tej chwili interesują nas trzy miasta: Warszawa, Kraków i Wrocław. „Rozglądamy się” też w Poznaniu i Gdańsku, ale priorytetem są te trzy pierwsze miasta. Interesują nas nie tylko biura, ale także magazyny czy niektóre obiekty handlowe.

Polską interesowaliśmy się już od jakiegoś czasu, ale historycznie konkurencja była zbyt duża. Będąc relatywnie małym funduszem, nie byliśmy w stanie konkurować z inwestorami niemieckimi, czy austriackimi. Sytuacja się teraz zmieniła - duzi gracze są gotowi poczekać i zobaczyć, jak potoczy się wojna - tłumaczy Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Może właśnie negocjujecie kolejną umowę?

Tak. W tej chwili prowadzimy kilka negocjacji w sprawie nabycia budynków biurowych. Procesy są na różnych etapach – albo podpisanego listu intencyjnego lub procesu due diligence. Planujemy zamknąć co najmniej dwie transakcje.

Czy tylko akwizycje was interesują?

Uważamy akwizycje za najlepszy model wejścia na nowy rynek, ale nasze ambicje są znacznie większe. Rozważamy również pewne inwestycje, ale w tej chwili tylko dla jednego określonego rodzaju obiektów typu co-living i mieszkań studenckich – ponownie w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.

Dziś na polskim rynku nieruchomości komercyjnych słyszymy, że większość inwestorów zagranicznych stosuje taktykę wyczekiwania. Prawdopodobnie z powodu wojny na Ukrainie, w końcu jesteśmy krajem frontowym. Eika Asset Management, podobnie jak inni inwestorzy z krajów bałtyckich, nie należy do tego grona. Jak tłumaczyć ten trend?

Polską interesowaliśmy się już od jakiegoś czasu, ale historycznie konkurencja była zbyt duża. Będąc relatywnie małym funduszem, nie byliśmy w stanie konkurować z inwestorami niemieckimi, czy austriackimi. Sytuacja się teraz zmieniła - duzi gracze są gotowi poczekać i zobaczyć, jak potoczy się wojna. Również sprzedający aktywa w Polsce reagują na zmiany sytuacji geopolitycznej i warunków finansowania przez banki. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, uważamy, że jest to nasza szansa. Możemy to nazwać „wejściem przez okno” na rynek.

Pojawiają się na polskim rynku okazje, ale dobre aktywa są zawsze cenne i niełatwe do zdobycia - tłumaczy Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Czy te ryzyka geopolityczne doprowadziły już do korekty cen? Niektórzy twierdzą nawet, że na polskim rynku nieruchomości to najlepszy czas na upolowanie nieruchomości po wyjątkowo okazyjnej cenie, co nie zdarzyło się jeszcze podczas żadnego z dotychczasowych kryzysów. Czy naprawdę mamy w tej chwili sporo okazji inwestycyjnych?

Oba czynniki – ryzyko geopolityczne i obecne warunki finansowania banków wpływają na korekty cen, ale nie nazwałbym ich okazyjnymi. Powiedziałbym, że są one bardziej dostosowane do obecnej sytuacji. To jedyna szansa na osiągnięcie przez inwestorów pewnych zwrotów. Jeśli rentowność jest taka sama jak marża kredytu – nikt nie będzie zainteresowany nabyciem aktywów, więc zmiana ceny jest logicznym skutkiem. Rzeczywiście pojawiają się okazje, ale dobre aktywa są zawsze cenne i niełatwe do zdobycia.

Niże ceny lub okazje to jedno, a co z ryzykiem? Z jakimi zagrożeniami musi się dziś liczyć inwestor zagraniczny w Polsce?

Ryzyko geopolityczne jest jednym z największych zagrożeń również dla nas. Jesteśmy krajem bałtyckim, więc oceniamy to ryzyko trochę inaczej niż kraje zachodnie. Na pewno mierzymy się z takim samym lub nawet większym ryzykiem niż Polska.

Eika w 2023 r. planuje zainwestować 61 mln euro. Jak pani godzi tę pracę z tworzeniem autorskiej biżuterii i budowaniem własnej marki v2o. Biznes i rękodzieło to dwa różne i bardzo czasochłonne światy. Czy marka jubilerska rozwija się równie pomyślnie, jak Eika?

Rzeczywiście, to dwa różne światy, ale jednocześnie istnieje wiele procesów, które są takie same lub podobne. Zarządzanie jednym i drugim jest naprawdę możliwe. Również obie czynności wymagają kreatywności – tylko w innej formie. Branża jubilerska jest dla mnie takim samym hobby, jak tenis, golf czy piłka nożna dla kogoś innego. Ludzie zazwyczaj znajdują czas na swoje hobby. Moja marka v2o rozwija się bardzo dobrze. Otworzyliśmy nową galerię, która jest bardzo dobrze oceniana przez klientów. Sądzę, że ma dobrą perspektywę rozwoju.

