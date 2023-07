Firma LKQ Europe przeniosła się do nowego biura w kompleksie .KTW II w Katowicach, gdzie zajmuje prawie 2300 mkw. na drugim i trzecim piętrze.

W oczekiwaniu na powierzchnię docelową firma ulokowała się na 450 mkw. w budynku .KTW I.

W całkowitym procesie zajęcia docelowego biura najemcę wspierała firma Colliers.

Doradcy z katowickiego biura Colliers wspierali najemcę w procesie wyboru nowego biura, negocjacjach umowy najmu oraz relokacji, eksperci platformy Colliers Define w opracowywaniu koncepcji i projektu aranżacji nowej siedziby.

Dział Doradztwa Budowlanego firmy koordynował proces wykonawczy.

- Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej w danym mieście to jeden z istotniejszych czynników decydujących nie tylko o szerokim wachlarzu możliwości wyboru odpowiedniej lokalizacji dla firm. A pod tym względem Katowice z podażą biur na poziomie 720 tys. mkw. plasują się na czwartym miejscu wśród ośmiu polskich miast regionalnych (z pominięciem Warszawy). Sam budynek .KTW II został oddany do użytku w lutym 2022 r., co wpłynęło na awans Katowic w rankingu miast z największymi zasobami nowoczesnej powierzchni biurowej. W budowie i w planach są już kolejne inwestycje, a napływ nowych firm, a także rozwój tych już obecnych, czego przykładem jest LKQ Europe, zmieniają nasze miasto w biznesowy hub – tłumaczy Barbara Pryszcz, Dyrektorka Regionalna Colliers w Katowicach.

.KTW II to nowoczesny, 31-piętrowy biurowiec o powierzchni 39,9 tys. mkw. Wchodzi w skład kompleksu biurowego .KTW, zlokalizowanego u zbiegu alei Roździeńskiego oraz ulicy Olimpijskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie prestiżowych obiektów Strefy Kultury: Międzynarodowego Centrum Kongresowego, hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego. Jego łączna powierzchnia wynosi ponad 62 tys. mkw., z czego 58 tys. mkw. zajmują biura, pozostałą część (niemal 4 tys. mkw.) przeznaczono na lokale handlowo-usługowe. Zarządcą obu budynków jest firma Colliers.

Recepcja biura w kompleksie .KTW II w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Nowe biuro LKQ Europe ulokowane jest na dwóch piętrach. Jego aranżacja, opracowana przez ekspertów Colliers Define zgodnie z obecnymi standardami i panującym hybrydowym modelem pracy, wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwiązań, mających na celu spełnienie wszystkich potrzeb użytkowników.

Kuchnia w kompleksie .KTW II w Katowicach. Fot. Mat. pras.

- Projektując biuro dla LKQ Europe, zależało nam na stworzeniu przestrzeni wspierającej pracowników, dla których komunikacja cyfrowa jest drugą naturą, ale też zapewnia jak największą różnorodność rozwiązań wspierających ich współpracę w biurze. Połączenie funkcjonalności przestrzeni, technologii i elastycznych rozwiązań meblowych pozwala na korzystanie z biura w sposób wygodny oraz intuicyjny – mówi Zuzanna Kielak, Architektka w Colliers Define. - Stworzony przez nas design jest odzwierciedleniem kompozycji kształtów i kolorów kluczowych w brandzie LKQ, które zostały przełożone na neutralne tło szarości i bieli. Elementy takie jak betonowe ściany i metalowe konstrukcje dodają przestrzeni tożsamości, a wykorzystane kolorowe filce poprawiają komfort akustyczny i wizualnie ocieplają przestrzeń. Wnętrza dopełnia zieleń w rozmaitych formach, przejrzysty system oznaczenia przestrzeni oraz fotografie pokazujące działalność LKQ w innych lokalizacjach – dodaje architektka.

Strefa chillu w kompleksie .KTW II w Katowicach. Fot. Mat. pras.

W ramach współpracy eksperci Colliers odpowiadali także za koordynację procesu wykonawczego projektu wnętrz, realizowanego przez firmę TDJ Estate, właściciela kompleksu KTW.

Strefa coworkingowa biura w kompleksie .KTW II w Katowicach. Fot. Mat. pras.

Dzięki perfekcyjnej współpracy wszystkich stron zaangażowanych w ten projekt biuro LKQ Europe było gotowe do oddania jeszcze miesiąc przed końcowym terminem. Wierzymy, że nowa przestrzeń będzie idealnym miejscem do dalszego rozwoju firmy i samych pracowników – podsumowuje Anna Bojanowska z Działu Doradztwa Budowlanego w Colliers.

