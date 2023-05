Łódzki biurowiec Green Horizon przeszedł metamorfozę recepcji. Nowe lobby są jeszcze bardziej funkcjonalne i kolorowe, a swoim designem nawiązują do lokalnej tradycji przemysłu tekstylnego.

Biurowiec Green Horizon to więcej kolorów i nawiązanie do tekstylnych tradycji Łodzi.

W nowej odsłonie wzrok przykuwa podwieszona pod sufitem tkaninowa instalacja.

Za projekt nowej aranżacji i realizację projektu odpowiadają eksperci z działu Workplaces w Globalworth oraz studio architektoniczne MIXD.

Części wspólne, a szczególnie aranżacja przestrzeni recepcyjnych to wizytówka budynku, jak i firm wynajmujących w nim powierzchnię. To miejsce, które robi pierwsze wrażenie na gościach, dlatego tak ważne jest, aby było stylowe i funkcjonalne. Zgodnie z trendami aranżacje biurowych recepcji coraz częściej przypominają te z hotelowych lobby – dominują w nich miękkie tkaniny i meble dobrane w taki sposób, aby były idealne do pracy, czy mniej formalnych spotkań. W tym duchu powstały nowe recepcje i hole windowe w Green Horizon, biurowcu z portfela Globalworth.

Kolejnym etapem zmian będą te wokół budynku. Dzięki przemyślanej metamorfozie pracownicy i goście Green Horizon mogą korzystać z atrakcyjnej przestrzeni, którą charakteryzują funkcjonalność, bardziej przyjazne środowisko do pracy, mniej formalnych spotkań czy odpoczynku - mówi Martyna Kocent-Zielińska, Property Manager, w Globalworth Poland.

Głównym założeniem projektantów było uczynienie przestrzeni bardziej funkcjonalnej. Ważnym elementem metamorfozy było także wprowadzenie do wnętrza naturalnej kolorystki oraz żywej roślinności. W efekcie specjaliści z działu Workplaces w Globalworth we współpracy z projektantami z MIXD wydzielili nowe, atrakcyjne dla użytkowników strefy. Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów i ciepłej kolorystyki części reprezentacyjne w Green Horizon zyskały nowoczesny i jednocześnie przytulny charakter. Wnętrza uzupełniają stoliki, klasyczne, tapicerowane sofy i miękkie siedziska, co dodatkowo wpływa na komfort użytkowników i idealnie podkreśla lokalizację budynku, w którym historia przeplata się z nowoczesnością.

Lobby biurowca Green Horizon w Łodzi, mat.pras.

- Projektując lobby łódzkiego biurowca Green Horizon, należącego do Globalworth, postanowiliśmy nawiązać do lokalnych, łódzkich tradycji przemysłu tekstylnego. Pod sufitem została zamontowana jednobarwna instalacja, której faktura przypomina nici biegnące po krosnach. Drobne elementy w postaci drewnianych stolików kawowych udało się dobrać w taki sposób, by budziły skojarzenia ze szpulkami nici. Wykorzystaliśmy też industrialne detale i materiały, takie jak beton czy tapetę o fakturze płótna. Naturalna kolorystyka w odcieniach brązu i zieleni oraz rośliny doniczkowe to z kolei elementy równoważące nieco surowy charakter wnętrza - mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD.

Lobby biurowca Green Horizon w Łodzi, mat.pras.

Green Horizon to nowoczesny budynek biurowy zlokalizowany przy ważnym węźle komunikacyjnym przy rondzie Solidarności, zaledwie 1,5 km od dworca Łódź Fabryczna i ścisłego centrum miasta.

Budynek oferuje 35,5 tys. mkw. powierzchni biurowej, ponad 400 miejsc parkingowych oraz liczne udogodnienia dla najemców, m.in. restauracje, centrum medyczne oraz przedszkole. Użytkownicy biur mają do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami.

Lobby biurowca Green Horizon w Łodzi, mat.pras.

Green Horizon jest również przyjazny środowisku, zasilany jest w 100% zieloną energią. Budynek wyposażono też w ekologiczne rozwiązania, m.in. energooszczędne oświetlenie i wydajny system klimatyzacji, wykorzystujący chłodne powietrze z zewnątrz. Budynek może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, certyfikatem LEED na poziomie Gold, a także certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

