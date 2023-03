Warsaw Trade Tower zyskał nowe lobby. Eksperci z działu Workplaces Globalworth we współpracy ze studiem architektonicznym MIXD, podjęli się rearanżacji lobby.

Eksperci chcą podkreślić wyjątkowość biurowca i uczynić go jeszcze bardziej funkcjonalnym.

W efekcie część reprezentacyjna WTT wyposażona została w nowe, wielofunkcyjne strefy.

Imponująco elegancką przestrzeń dodatkowo podkreślają trzymetrowymi żyrandolami z kryształów, które rozświetlają jego wnętrze, a ich kolumnowe kształty uwydatniają architekturę budynku.

Pierwsze wrażenie nierzadko ma decydujące znaczenie. Nie inaczej jest w przypadku flagowego biurowca Warsaw Trade Tower z portfela Globalworth. Oddany do użytku w 1999 roku, przez wiele lat dzierżył tytuł najwyższego budynku Warszawy. Dziś, choć pod względem wysokości ustępuje nowszym konstrukcjom, nadal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wieżowców i zachwyca niezwykle eleganckim wnętrzem. W nowym lobby WTT łatwo doszukać się inspiracji ekskluzywnymi wnętrzami hotelowymi w połączeniu z najnowszymi, światowymi trendami.

W nowym lobby WTT łatwo doszukać się inspiracji ekskluzywnymi wnętrzami hotelowymi. Fot. Mat. pras.

Głównym założeniem projektantów było wykorzystanie atutów wnętrza. Dzięki dużej ilości światła dziennego i istniejących materiałów stworzono jeszcze bardziej unikalną przestrzeń. Światło wprowadza do wnętrza przez wszystkie piętra holu imponujący świetlik dachowy i duże przeszklenia. Takie rozwiązanie gwarantuje dużą ilość światła w słoneczną pogodę, które niezwykle ożywia wnętrze. Projektanci z MIXD postanowili wykorzystać ten atut umieszczając pod świetlikiem wysokie na trzy metry, kryształowe żyrandole, zaprojektowane specjalnie dla WTT.

Motto naszego studio, to “New World of Hospitality” – wierzymy, że przestrzenie wspólne biur, hoteli i przeróżnych obiektów komercyjnych oraz publicznych powinny być miejscami, gdzie ludzie dobrze się czują, chętnie spędzają tam czas i mogą zaspokoić swoje potrzeby – choćby takie, jak wypicie kawy czy skorzystanie z wifi. Połączenie różnych funkcji, komfortowe wyposażenie, ale też np. estetyka i atmosfera sprzyjająca odpoczynkowi, wytchnieniu, to coś, co wyróżnia lobby WTT w nowej, zaprojektowanej przez nas odsłonie - mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor artystyczny MIXD.

Połączenie różnych funkcji, komfortowe wyposażenie, ale też np. estetyka i atmosfera sprzyjająca odpoczynkowi. Fot. Mat. pras.

- Przez ostatnie lata konsekwentnie wdrażamy program kompleksowej modernizacji naszych obiektów. W ostatnich latach główny nacisk kładliśmy na intensywne zmiany technologiczne i wymiany systemów w zakresie optymalizacji zużycia mediów, poprawy komfortu i funkcjonowania obiektów oraz przestrzeni najmu. W 2022 roku rozpoczęliśmy drugi etap tych zmian, który opiera się na wdrażaniu zmian wizerunkowych i funkcjonalnych w częściach wspólnych. W tym celu rozpoczęliśmy współpracę wraz z najlepszymi projektantami wnętrz, tak by przywracać świetność naszych budynków, jak ma to miejsce na WTT. Poza zmianami wizualnymi dokonujemy zmian funkcjonalnych przestrzeni, by zaadoptować budynki do obecnie zmieniających się potrzeb najemców, a przy okazji wprowadzać nowinki technologiczne i systemy automatyzacji. WTT jest jednym z przykładów i przyznam, że sam nie mogę się doczekać efektów tych zmian na innych budynkach jak Skylight & Lumen, Spektrum, Tryton czy Green Horizon, będziemy mieli wraz z naszymi najemcami w najbliższym czasie co podziwiać - mówi Krystian Chrobok, Technical Director Central Poland, Globalworth Poland.



Lobby Warsaw Trade Tower. Fot. Mat. pras.

Realizacja prac w obiekcie funkcjonującym, tym bardziej w jego przestrzeni reprezentacyjnej, tak, aby nie generować utrudnień dla najemców i gości, stanowi wyzwanie. Konieczne było etapowanie prac oraz zlecenie wykonania jak największej liczby elementów produkowanych warsztatowo. Z uwagi na szeroki zakres prac zdecydowaliśmy się na realizację w formule Construction Management tak, aby mieć pełną kontrolę nad zakresem oraz kosztami wykonania robót - mówi Ewelina Opłocka, Project Manager, Workplaces w Globalworth.

