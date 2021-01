Łódź finalizuje rewitalizację 10 kamienic. Powstaną mieszkania, biura i lokale użytkowe

- To będzie wyjątkowy rok. Efekty rewitalizacji możemy podziwiać już od pewnego czasu, ale to w najbliższych miesiącach zobaczymy zmiany, z których jestem najbardziej dumna – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Ulica Włókiennicza – moje oczko w głowie. Za punkt honoru postawiłam sobie wyremontowanie tych kamienic. Nie dość, że remonty idą pełną parą, to właśnie w tym roku zobaczymy tu przepiękne artystyczne fasady. Tak jak obiecałam, ulica Włókiennicza będzie symbolem rewitalizacji. W tym roku skończymy remonty w 10 budynkach. W nich poza mieszkaniami nie zabraknie lokali użytkowych w parterach, pracowni artystycznych i świetlic dla najmłodszych mieszkańców Śródmieścia.

W 2021 roku miasto odda do użytku gruntownie odnowione kamienice pod numerami 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 i 22. W kamienicach pod numerami 12 i 14 mieszkania są już oddane do użytku, ale na ich fasadach trwają jeszcze prace przy detalach architektonicznych, które są zlecone w osobnym zadaniu.

- Ale kamienice to nie wszystko. Również w tym roku zaprosimy Państwa na zupełnie nowy pasaż Majewskiego. Połączy on ul. Włókienniczą z Jaracza atrakcyjnym terenem rekreacyjnym z ławkami, altanami, fontanną, zielenią i miejscem do zabawy dla dzieci. To nie jedyne zmiany w tym kwartale. Do użytku oddamy także wyremontowane kamienice przy ul. Rewolucji i Wschodniej. W innych częściach Śródmieścia będą to budynki przy ul. Sienkiewicza, Roosevelta, a także kultowe Siódemki przy Piotrkowskiej.

Przy ul. Rewolucji prace zakończą się w tym roku pod numerami 13, 15, 17 i 29, przy ul. Wschodniej 20, 23 i 54, przy ul. Pomorskiej 11, Gdańskiej 1, Zachodniej 56, Sienkiewicza 79, Roosevelta 17 i Pogonowskiego 34. W sumie powstanie w nich 200 mieszkań – wyremontowanych, wyposażonych we wszystkie media, komfortowych. Do tego Centrum Seniora, a także lokale biurowe.

Głównym partnerem miasta w odnowie ul. Włókienniczej jest firma Budomal. – Prace związane z programem rewitalizacji prowadzimy obecnie pod 14 adresami, większość z nich znajduje się przy ul. Włókienniczej i Wschodniej. We wszystkich naszych lokalizacjach powstanie w sumie 256 mieszkań i 62 lokale użytkowe oraz pracownie artystyczne, domy dziennego pobytu dla osób starszych i przedszkole. Zakończyliśmy już prace w trzech kamienicach przy ul. Tuwima, jednej przy ul. Sienkiewicza oraz dwóch przy ul. Włókienniczej 12 i 14, które są już gotowe do zasiedlenia, a do końca marca będą gotowe elewacje tych budynków. Wszystkie pozostałe obiekty, które remontujemy na ul. Włókienniczej będą gotowe do trzeciego kwartału 2021 r., a pierwsze odbiory rozpoczynamy już w marcu – będzie to kamienica pod nr. 8 – informuje Jerzy Klemm, dyrektor ds. technicznych firmy Budomal.