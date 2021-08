Łódź jak magnes dla ekspertów AI. Nowe biuro w proekologicznym biurowcu

– Raporty diagnozujące przyszłość świata i rynku pracy wskazują, że największy deficyt talentów będzie dotyczył ekspertów wyspecjalizowanych w sztucznej inteligencji i data science. To, że taka firma jak DIGICA otworzyła biuro w Łodzi i kreuje miejsca pracy, gdzie zatrudnienie znajdą eksperci, którzy pracują nad rozwiązaniami wyprzedzającymi o całe lata to, co znamy obecnie, napawa mnie ogromną dumą i radością. Siłą każdego miasta jest siła rynku pracy, to jak wielu topowych specjalistów takie firmy mogą przyciągnąć do miasta. Dziękuję DIGICE, że tak zaawansowane projekty realizuje w Łodzi, bo od takich firm i ich rozwoju zależy przyszłość naszego miasta – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

– Cztery lata temu razem z moimi partnerami uznaliśmy, że nadszedł czas, by zająć się sztuczną inteligencją (AI) i jej komercyjnym wdrażaniem. Choć wtedy przebywałem jeszcze w Stanach Zjednoczonych uznaliśmy, że zrobimy to w Łodzi. Bo tu z powodzeniem uruchomiliśmy już kilka innych firm i dlatego warto do Łodzi wrócić. Tu jest ogromny potencjał Politechniki Łódzkiej i olbrzymie wsparcie od miasta. Po czterech latach od rozpoczęcia działalności zatrudniamy 60 ekspertów do AI, których poziom czasem przewyższa nawet to, co spotykałem w Dolinie Krzemowej. Odnieśliśmy sukces – zaczynaliśmy od jednego specjalisty, a teraz realizujemy projekty z zakresu medycyny oraz przemysłu obronnego (np. ochrona platform wiertniczych przed atakiem dronów). Jeśli chodzi o naszą nową siedzibę, to wybraliśmy ten biurowiec nie bez przyczyny. To najbardziej ekologiczny i zielony budynek, jaki mogliśmy znaleźć w Łodzi. I taka jest też natura DIGICI – jesteśmy grupą ludzi, która dba o naszą planetę. Troszczymy się nie tylko o to, co jest teraz ale i o to, co będzie w przyszłości – mówi Rafał Janczyk, współzałożyciel firmy DIGICA.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej dodaje: – Przy współpracy z prezesem Rafałem Janczykiem i grupą jego pracowników złożyliśmy projekt mający na celu ustanowienie w Łodzi tzw. Host Hub For AI – instytucji, będącej gospodarzem dla ekspertów z całego świata, którzy będą tu pracować w obszarze sztucznej inteligencji. Po pierwszym etapie eliminacji znaleźliśmy się na tzw. krótkiej liście instytucji, które zostały zakwalifikowane do tego konkursu. Mam nadzieję, że przy dalszej współpracy z DIGICĄ doprowadzimy do sukcesu i zostaniemy jedną z 3-4 wiodących instytucji i jednym z wiodących miast w tym obszarze, czego życzę sobie, firmie i miastu.