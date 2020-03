Łódź kusi najemców biurowych

- Postindustrialny charakter miasta sprawia, że oprócz nowych inwestycji realizowanych od podstaw takich jak kompleksy Brama Miasta czy Imagine, dużą popularnością cieszą się również projekty rewitalizacyjne, jak na przykład Drukarnia Center, gdzie nowe życie zyskał budynek dawnej drukarni wojskowej – mówi Martyna Balcer, starszy doradca i koordynator ds. transakcji w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska. - W czwartym kwartale 2019 roku do użytku oddano 10 600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w budynkach Office-R (3 600 mkw., Budowa Łowicz) oraz Monopolis M1 (7 000 mkw., Virako). Obydwie inwestycje zostały zrealizowane w ramach rewitalizacji istniejących budynków - dodaje.

Wolumen transakcji najmu w całym 2019 roku wyniósł ponad 56 000 mkw., przekraczając wielkość popytu odnotowaną rok wcześniej. Był jednocześnie o 7 proc. niższy od średniej rocznej z lat 2015-2019. Do największych umów najmu podpisanych w 2019 roku w Łodzi zaliczamy wynajęcie 5 tys. mkw. przez New Work w Hi Piotrkowska 155 , renegocjację umowy przez mBank w biurowcu Park Biznesu Teofilów C (4 500 mkw.) i dwie umowy podpisane przez firmę Nordea Operations Centre (3 300 mkw. w Red Tower i 3 250 mkw. w biurowcu Cross Point).

Wskaźnik pustostanów na koniec ubiegłego roku wyniósł 11,2 proc., co oznacza wzrost o 2,5 p.p. w porównaniu z rokiem 2018.

- Absorpcja powierzchni biurowej w całym 2019 roku w Łodzi wyniosła 40 900 mkw., czyli była o prawie 20 proc. wyższa niż w 2018 roku. Ubiegły rok był znacznie lepszy pod względem nowej podaży, która była aż o ponad 79 proc. wyższa niż rok wcześniej. Miasto jest wysoko oceniane przez najemców, szczególnie z sektora IT i centrów usług wspólnych, co sprawia, że pomimo wysokiej podaży dostępne na rynku powierzchnie biurowe stopniowo się zapełniają – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 8,5-10,5 EUR/mkw./mc w budynkach niższej klasy i 10,5-14 EUR/mkw./mc w budynkach wyższej klasy.