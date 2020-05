Łódź ma dla nowych przedsiębiorców 18 mln zł i lokale w zrewitalizowanej kamienicy

- Być może takie właśnie lokale, w zrewitalizowanych kamienicach będą chcieli wynająć nowi łódzcy przedsiębiorcy. Chciałabym również ogłosić, że mamy aż 18 mln zł, które przeznaczymy na wsparcie dla tych, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą. Kamienica to efekt inwestycji w obszarze rewitalizowanym, a dotacje mamy również dla tych, którzy pochodzą z tego rejonu. Pierwsze lokale użytkowe już w najbliższym czasie trafią do konkursu ofert – zapowiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Na parterze kamienicy przy ul. Tuwima 52 są trzy lokale użytkowe - każdy po 50-60 m kw. - przeznaczone pod usługi lub handel. Na I i II piętrze mamy 4 pomieszczenia przeznaczone na biura: dwa po 40 mkw. i dwa po 60 mkw.

- Wspieramy i nadal chcemy wspierać ludzi przedsiębiorczych. Mamy ponad 18 mln zł, które chcemy dać na start tym, którzy założą własną firmę. To kwota, z której będzie mogło skorzystać prawie 400 osób – dodaje prezydent Łodzi.

Na co mogą liczyć nowi przedsiębiorcy – wyjaśnił Sławomir Granatowski, p.o. dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu UMŁ: - To 23 tys. zł jednorazowej dotacji na start, zaś przez kolejny rok, co miesiąc nawet do 2 250 zł netto - na opłacenie rachunków związanych z prowadzeniem tej działalności: ZUS, czynsz za lokal, opłaty za media. Doświadczenie pokazuje, że firmy działające z takim wsparciem dają radę nawet w tak trudnym czasie, jaki mamy teraz. Właśnie trwa inny projekt, ale bliźniaczo podobny. Wydaliśmy w nim 4 mln zł. Powstało prawie 60 firm, które nie tylko nie zamknęły, ale nawet nie zawiesiły działalności, mają bowiem to comiesięcznie wsparcie.

Wystarczy zgłosić się do jednego z trzech naszych partnerów: Studium Nowoczesnych Technologii oraz Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych w maju oraz do firmy HRP od czerwca. Zgłaszając się wystarczy mieć wypełniony prosty formularz. Jeśli spełniamy podstawowe warunki (wiek, miejsce zamieszkania) - doradca pomoże napisać biznesplan.