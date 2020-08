Łódź płynie na szerokie wody

Oszczędność, zmniejszenie kosztów stałych, a przede wszystkim elastyczność,. To hasła, które dzisiaj znajdują się na ustach niemal wszystkich najemców – również tych, dla których prestiż biura stanowił do tej pory istotny czynnik przy rekrutacji oraz budowaniu wizerunku firmy. Jak przyciągnąć wartościowych pracowników do atrakcyjnej lokalizacji, a jednocześnie zoptymalizować koszt wynajmu biura? Eksperci rynku nieruchomości podpowiadają: warto postawić na Łódź!

O Łodzi można powiedzieć, że spośród wszystkich miast regionalnych przeszła prawdopodobnie największą metamorfozę w ostatniej dekadzie. Zakrojona na bezprecedensową w skali kraju rewitalizacja przestrzeni miejskiej napędziła wiele pozytywnych zjawisk, na czele z poprawą wizerunku miasta w oczach jego mieszkańców i pracodawców. Efekt? Ubiegłoroczny raport ABSL i pierwsze miejsce w Polsce w ocenie lokalizacji biznesowej dla sektora BPO/SSC/IT. Jednym z kluczowych kryteriów badania była dostępność talentów i wysoko wykwalifikowanych pracowników1.

Korzystnie wypada także sytuacja na samym rynku powierzchni. Jak wynika z najnowszego raportu JLL, stawki czynszu w Łodzi wahają się od 12,50 do 14 euro za metr kwadratowy2. To taniej, niż w Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu. Co nie mniej istotne, najemcy zyskują też w Łodzi większy wybór. – Rozwój miasta pociągnął za sobą znaczący skok ilości i jakości dostępnej powierzchni biurowej – wyjaśnia Michał Styś, prezes OPG Property Professionals, firmy doradzającej na rynku nieruchomości. – Każdy najemca może tak naprawdę znaleźć coś dla siebie. Gotowe powierzchnie dostępne są zarówno w nowoczesnych obiektach klasy A, jak i w pełnych klimatu budynkach zrewitalizowanych – dodaje.

Eklektyczny wybór

Eklektyzm. To właśnie słowo prawdopodobnie najlepiej oddaje charakter Łodzi. Nieczęsto zdarza się bowiem na przykład znaleźć w ścisłym centrum miasta historyczną zabudowę zaadaptowaną na nowe funkcje biurowe czy handlowo-usługowe. Najlepiej widać to na przykładzie zrewitalizowanej przestrzeni OFF Piotrkowska Center – XIX-wiecznej fabryki bawełny, którą dzisiaj „zamieszkują” restauracje, modne butiki oraz firmy z sektora kreatywnego, branży IT i usług dla biznesu.

Jeżeli najemca przede wszystkim stawia na klimat i twórczą atmosferę w pracy, może zdecydować się tutaj na biuro w SEPIA OFFICE – drobiazgowo odrestaurowanym skarbcu fabryki, uznanym jakiś czas temu za Pofabryczną Perłę Łodzi. Jeśli priorytetem jest najwyższy standard wnętrz i zaawansowane technologie budynkowe, lepiej postawić na TEAL OFFICE – nowoczesny obiekt klasy A. Niezależnie od preferencji, najemcy bez trudu znajdą w Łodzi gotowe lokale na wynajem.

