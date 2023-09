Łódź przeszła dużą metamorfozę, ale ma jeszcze sporo do nadrobienia. - Widoczną poprawę było łatwo uzyskać. Proste decyzje już za nami. Teraz potrzebujemy kapitału i dużych biznesów - uważa Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

W ostatnich latach Łódź diametralnie się zmieniła. Poprawiła się infrastruktura, a rynek nieruchomości wciąż się rozbudowuje.

Nowe inwestycje sprawiają, że wizerunek Łodzi szybko się zmienia i coraz więcej inwestorów dostrzega zalety ośrodka.

Adam Pustelnik: W Łodzi jest taniej, wygodniej i przyjaźniej. To nas odróżnia. Łódź ma też unikalny klimat i energię.

Krzysztof Witkowski, Virako: Lat zaniedbań nie da się zrewidować w ciągu kilku lat. To długi proces, który w Łodzi przebiega bardzo sprawnie.

Łódź w ostatnich latach przeszła ogromną metamorfozę. Stała się miastem bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Inwestuje w transport, w przestrzeń publiczną, w zabytkowe obiekty i nastawia się na bliską współpracę z biznesem - mówili uczestnicy dyskusji poświęconej rynkowi nieruchomości w miastach regionalnych, która miała miejsce w trakcie Property Forum 2023.

Bliskość Warszawy staje się gigantyczną zaletą

Ich zdaniem siła Łodzi polega na tym, że nie próbuje upodobnić się do innych miast, a w pełni czerpie ze swojego unikalnego potencjału i charakterystycznej zabudowy, jakiej nie mają inne polskie aglomeracje. To buduje atrakcyjność miasta. Ludzie poszukujący alternatywy dla tłocznej, drogiej Warszawy czy Krakowa, mogą przyjechać właśnie tutaj.

Odkąd praca zyskała bardziej elastyczną formułę, bliskość Warszawy powoli zdaje się być gigantyczną zaletą. Możemy czerpać ze stolicy to co najlepsze, jednocześnie nie ponosząc tamtejszych kosztów życia. Wykorzystujemy to jako impuls do rozwoju. W Łodzi jest taniej, wygodniej i przyjaźniej. To nas odróżnia. Łódź ma też unikalny klimat i energię - mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

Do Łodzi inwestorów przyciąga także coraz lepsza jakość życia i bogaty rynek wykwalifikowanych pracowników.

Lat zaniedbań nie da się zrewidować w ciągu kilku lat. To długi proces, który w Łodzi przebiega bardzo sprawnie. Miasto jest rewitalizowane. Mamy blisko nie tylko do Warszawy, ale także do innych miast w Polsce. Ośrodek akademicki w mieście działa bardzo prężnie i przyciąga także młodych ludzi z innych regionów. To bardzo ważne z punktu widzenia biznesu - mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako.

Łódź nie zamierza osiąść na laurach

Adam Pustelnik wyjaśnia, że - mimo dotychczasowych sukcesów - miasto nie zamierza zwolnić tempa.

Dużo udało się osiągnąć, ale przed nami jeszcze długa droga. Aby w pełni wykorzystać potencjał miasta, mamy przed sobą do pokonania "cała galaktykę". Nasza siła intelektualna, ale też kultura pracy nas wyróżnia, natomiast nie do końca wykorzystujemy jej potencjał. Startowaliśmy ze stosunkowo niskiego pułapu, więc widoczną poprawę było dość łatwo uzyskać. To co było łatwe do zrobienia już zrobiliśmy. Proste decyzje już za nami. Teraz przyszedł czas na rzeczy bardziej skomplikowane - wyjaśnia Adam Pustelnik.

Potrzeba nowych inwestycji

Jako dobry przykład Adam Pustelnik podaje miasto Austin w Teksasie, które dzięki decyzji strategicznych władz stanowych i miejskich stało się najszybciej rozwijającym się ośrodkiem w całym stanie.

- Duże korporacje przeniosły siedziby z Kalifornii do Austin, uciekając przed uciskiem podatkowym. I nagle miasto eksplodowało kapitałem, energią i ludźmi - opowiada Adam Pustelnik.

Dodaje, że ważne jest, aby władze miasta dotrzymywały tempa nowym inwestycjom, zapewniały warunki do rozwoju i wspierały realizację celów biznesowych.

- Wyobraźcie sobie państwo, że do Pułtuska przenosimy kampus Harvarda, kwaterę główną Amazon, Google i Facebooka, wraz z dużą liczbą dobrze płatnych miejsc pracy. W tym momencie Pułtusk, nawet jeśli władze miasta nic nie zrobią i będą to tylko obserwować, w ciągu paru lat stanie się miastem, gdzie będzie mnóstwo pięknych mieszkań, dobrych restauracji i licznych usług. Fundamentem rozwoju jest wykorzystanie możliwości i poszerzania perspektyw rozwoju - dodaje wiceprezydent.

Depopulacja największym wyzwaniem dla Łodzi

Krzysztof Witkowski zaznacza, że największym wyzwaniem dla Łodzi jest depopulacja.

- Trzeba zadbać o to, żeby perspektywy do pracy i życia dla młodych ludzi były coraz lepsze. Populacja topnieje. Trzeba ten nurt zatrzymać albo odwrócić. Miasto potrzebuje nowych strategii prospołecznych i pomysłów na rozwój, np. aktywniejszej promocji ośrodków akademickich - podkreślił Krzysztof Witkowski.

