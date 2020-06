Łódź rewitalizuje. W odnowionych wnętrzach powstaną biura i mediateka

- Dwie wille, które zbudował Ludwik Meyer, przetrwały do dziś i obecnie przechodzą generalny remont i przebudowę. W zabytkowym budynku pod numerem 5 na naszych oczach powstaje nowoczesna Mediateka MeMo. Jestem przekonana, że to miejsce stanie się centrum życia kulturalnego w naszym mieście. Teraz to jeszcze plac budowy, ale prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Powstają tu nowoczesne sale warsztatowe, seminaryjne i profesjonalna przestrzeń wystawiennicza. Nie zabraknie również ogrodu, który będzie idealną przestrzenią, aby przeczytać książkę lub posłuchać muzyki. Dodatkowo przebudowie ulegnie budynek mieszczący się przy ul. Moniuszki 3, gdzie przeniosą się wydziały Urzędu Miasta Łodzi – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

- Obecnie na budowie trwają intensywne prace przy odtworzeniu i renowacji elewacji, wymianie dachów i instalacji. Przygotowujemy się do budowy przeszklonego dziedzińca, który połączy sąsiadujące ze sobą budynki. Na fasadach budynków rekonstruujemy na podstawie zachowanych dokumentów detale architektoniczne: dwie głowy lwów, głowy kobiet, ale znajdziemy też motywy roślinne i wiele innych zdobień – dodaje Tomasz Zagozda, konsorcjum firma BTIB.

Prace budowlane w budynku przyszłej Mediateki przy ul. Moniuszki 5 obejmują budynek, oficynę, dziedziniec i ogród. W dawnych pomieszczeniach mieszkalnych powstanie wielofunkcyjna sala z antresolą, która zostanie połączona z ogrodem, druga sala ze zbiorami Mediateki oraz studio do nagrań lektorskich. W kolejnych pomieszczeniach znajdą się trzy pracownie przeznaczone na warsztaty i szkolenia. Przestrzeń wystawiennicza powstanie w przeszklonym dziedzińcu, gdzie znajdzie się również miejsce na kawiarnię.

Do budynku przy ulicy Moniuszki 3 przeniosą się wydziały Urzędu Miasta Łodzi (na ten moment trwają ustalenia, które to będą oddziały). Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych: brama wejściowa pozbawiona będzie stopni, bezproblemową komunikację między piętrami i budynkami zapewni winda z łącznikami. W budynku będą mieścić się: dwie sale ekspozycyjne, cztery pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, salka szkoleń i siedem sal biurowych.

- Przywracamy do życia te piękne wille, które jestem przekonana staną się jedną z atrakcji turystycznych w naszym mieście – dodaje Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Inwestycja zostanie zakończona w 2021 roku.