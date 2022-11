Łódź już od kliku lat zajmuje wysokie miejsca w najważniejszych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. - Coraz częściej jest miastem pierwszego wyboru przy ekspansji firm do Polski – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Ogromną przewagą konkurencyjną Łodzi jest jej położenie na skrzyżowaniu głównych europejskich korytarzy komunikacyjnych.

Atrakcyjność inwestycyjna miasta buduje także porządna infrastruktura komunikacyjna, teleinformatyczna oraz szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr.



Łódzka gospodarka dziś potrzebuje szybkiego dokończenia centralnych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak tunele kolejowe pod miastem.

Miasto koncentruje się na rozwoju przyjaznego technologicznie ekosystemu biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem: fintech, AI, VR/AR, GameDev, agencji digitalowych i sektora life science.

Łódź ma szanse stać w perspektywie dekady najważniejszym polskim węzłem logistyczno-magazynowym.

Pani Prezydent, jak ocenia Pani atrakcyjność inwestycyjną Łodzi?

Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi: Coraz wyżej. Bo coraz bardziej wierzę w to miasto, a przede wszystkim w jego mieszkańców. Tak jak oni widzę, jak szybko Łódź się zmienia na lepsze, pięknieje. Widzę też, a wynika to z corocznych reprezentatywnych badań jakości życia w Łodzi, jak mocno jej mieszkańcy w swe miasto uwierzyli. Obecnie przeważająca większość spośród nich jest zadowolona, a nawet bardzo zadowolona z życia w Łodzi. Kiedy przed jedenastu laty zostałam prezydentem Łodzi, te proporcje były odwrotne. Podobnie jest z oceną naszego miasta dokonywaną przez inwestorów, przedsiębiorców. Coraz częściej Łódź jest miastem pierwszego wyboru przy ekspansji firm do Polski. Nie bez powodu już co roku Łódź wygrywa i zajmuje wysokie miejsca, w tym na podium, w najważniejszych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce i regionie.

No i miejsca pracy – przybywa ich u nas stale, i coraz częściej są to miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej, dla specjalistów z różnych dziedzin, kształcących się na naszych łódzkich uczelniach, a więc gwarantujące wysokie wynagrodzenia.

Co do atrakcyjności inwestycyjnej – mogłabym wymieniać w nieskończoność. W 2021 roku Łódź zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej – CEE’s Most Business-Friendly City; ponadto także pierwsze miejsce – za klimat biznesowy i wsparcie lokalnego samorządu.

Bardzo wysokie drugie miejsce zajęła Łódź w rankingu miesięcznika Forbes „Miasta Przyjazne Ludziom 2021”.

Raport ABSL „BSS in Poland 2022” Rankingi: State of the business services sector in Poland at the end of Q1 2022 – Łódź zajęła 1 miejsce za współpracę z uczelniami i koszt wynajmu powierzchni biurowej. Z kolei w nagrodach fdi (serwisu Financial Times) jesteśmy w top 10 średniej wielkości miast w kategorii miasto przyjazne biznesowi.

Co zmieniła pandemia i wojna - czy Łódź ucierpiała inwestycyjnie po pandemii, trwającej wojnie w Ukrainie i inflacji?

Ucierpiała w podobnym stopniu jak wszystkie inne aglomeracje. I to nie tylko w Polsce. Ale bardzo wysoka inflacja to dziś zjawisko ogólnoeuropejskie, choć w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż średnia UE. Podobnie jak wzrost cen nośników energii – widzimy to w całej Europie, ale w Polsce jest to szczególnie dokuczliwe, także dla samorządów. Ostatnie wzrosty cen doprowadzają dziś przedsiębiorców – zwłaszcza drobnych i średnich – często do ruiny. A przecież to właśnie na przedsiębiorczości mieszkańców i ich firm miasta w Polsce i na świecie budują swój dobrobyt. Jednak na szczęście pandemia już za nami, a po okresie pewnego, niewielkiego zresztą wyhamowania, obecnie do Łodzi znów trafiają nowi inwestorzy. Ostatnio jeden z nich wniósł do nas inwestycję wartą ponad 400 nowych miejsc pracy – przy produkcji systemów wentylatorowych m.in. do przemysłu. Pod tym względem jestem spokojna o łódzką przyszłość.

Warto też zauważyć, że ukraińska społeczność wiele wniosła do naszego Miasta. Ostatnio np. gościliśmy największe europejskie mistrzostwa IT, które do tej pory organizowane były w Ukrainie. Ze względu na toczącą się wojnę Miasto Łódź zaproponowało organizatorom przeprowadzenie wydarzenia na swoim terenie

Stworzyliśmy też portal pracy, który ułatwia połączenie lokalnych firm poszukujących pracowników z potencjalnymi kandydatami. Profi.lodz.pl to dedykowany portal z ogłoszeniami pracy dla specjalistów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz szeroko pojętej branży IT, który powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę absolwentów kierunków o profilach ukierunkowanych na nowe technologie, wykwalifikowanej kadry oraz nowych mieszkańców Łodzi, którzy relokowali się z Ukrainy.

Ranking Miast to prowadzona od ponad 10 lat inicjatywa Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W XII edycji konkursu Łódź zajęła pierwsze miejsce. Czy ta nagroda mobilizuje Panią do dalszego rozwoju miasta? Potwierdza fakt, że Pani decyzje inwestycyjne idą w dobrym kierunku?

Pytanie jest po części retoryczne – gdyby decyzje inwestycyjne łódzkiej wspólnoty samorządowej były błędne, to inwestorzy by do nas nie przychodzili. Gdyby przedsiębiorcy nie byli przekonani do atrakcyjności łódzkiego rynku, to nie wygrywalibyśmy dziś w najważniejszym rankingu – rankingu realnych inwestycji wnoszonych do miasta przez konkretne firmy z zewnątrz. Zaś już istniejące tu firmy nie rozwijałyby u nas działalności. A to się dzieje. Mobilizacja… no cóż. Miasta w Europie, zwłaszcza takiej wielkości, jak Łódź, mają dziś tylko jedno wyjście by móc się nadal szybko rozwijać: dostosowywać się do oczekiwań mieszkańców i inwestorów. I moim podstawowym obowiązkiem, jak i moich współpracowników jest mieć to cały czas na uwadze.

Prezydent Hanna Zdanowska. Fot. Urząd Miasta Łodzi



Jak przygotować Łódź na nową przyszłość - wyzwania geopolityczne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne?

Budować elastyczne, odporne, ambitne miasto. Miasto szybciej od innych reagujące na zagrożenia, ale i na pojawiające się nowe szanse. Czyli stawiać na rozwój kapitału ludzkiego, społecznego. Opierać wszystkie plany rozwojowe Łodzi, w tym jej nową, niedawno uchwaloną strategię rozwoju 2030+, na jak najszerszym współuczestnictwie interesariuszy, przede wszystkim mieszkańców i inwestorów. Współuczestnictwie już od etapu planowania. I aż po etap realizacji konkretnych wspólnych przedsięwzięć. Dla wspólnego dobra. Posługując się (mówimy w końcu o Łodzi) – terminologią morską: bo to się wszystkim opłaca. Bo kiedy idzie przypływ, podnosi wszystkie okręty w porcie.

Jak wspólnymi siłami tworzyć w Łodzi ośrodek biznesowy konkurujący z najlepszymi lokalizacjami w Europie?

Częściowo już na to pytanie odpowiedziałam. A więc budowa miasta współtworzonego, rozwój kapitału społecznego, wyprzedzanie oczekiwań mieszkańców i przedsiębiorców. Pomaganie im, bardzo konkretne, kiedy nadchodzą kryzysy zewnętrzne. Atrakcyjność przestrzeni publicznych, oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej. No i oczywiście czynniki twarde: porządna infrastruktura komunikacyjna, teleinformatyczna, szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr. Ogromną przewagą konkurencyjną Łodzi jest rzecz jasna jej położenie – na skrzyżowaniu głównych europejskich korytarzy komunikacyjnych: drogowych, kolejowych… Łódź to przecież samo centrum Europy, kto jest tu obecny ze swoją produkcją, usługami itd., ten automatycznie ma szeroko otwarty dostęp do wszystkich najważniejszych europejskich destynacji.

Tworzymy też wraz z uczelniami i firmami, kierunki studiów dostosowane do obecnych i przyszłych potrzeb rynku.

Stawiamy na młodych realizując program Młodzi w Łodzi realizujący staże w firmach, stypendia i inne akcje skierowane do studentów. Mamy także inicjatywę Zasmakuj studiowania w Łodzi dla najzdolniejszych licealistów z regionu by zachęcić ich do studiowania w Łodzi przez pokazanie ciekawych perspektyw na pracę i życie w naszym Mieście.

Jakich inwestycji potrzebuje Łódź i gdzie je budować?

Etap rozwoju ekstensywnego mamy już za sobą. Zdywersyfikowana łódzka gospodarka dziś potrzebuje szybkiego dokończenia centralnych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak tunele kolejowe pod miastem, KDP itp. A jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia prywatne – z jednej strony z otwartymi ramionami chcemy witać przedsiębiorców przynoszących tu swoje centrale, piony badań i rozwoju, włączających się w opłacalne dla wszystkich projekty rewitalizacyjne, lokujących w Łodzi najbardziej wymagającą technologicznie produkcję w branżach rozwojowych. I to takich, które określą przyszłość cywilizacyjną nie tylko Polski czy Europy.

Obecnie koncentrujemy się na rozwoju przyjaznego technologicznie ekosystemu biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem fintech, AI, VR/AR, GameDev, agencji digitalowych i sektora life science.

Gdzie jest potencjał?

Wszędzie tam, gdzie jest rynkowy popyt. Dziś i co ważniejsze – jutro. Zatem logistyka. Zielona gospodarka. Usługi społeczne, w tym spersonalizowane medyczne. Szeroko pojęta edukacja. W tym dla osób dorosłych, umożliwiająca przekwalifikowywanie się, podnoszenie kompetencji. Wszystko, co służy uczynieniu z Łodzi centrum turystyki, w tym w szczególności biznesowej. Nowoczesne pasywne budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza bazujące na potencjale rewitalizacyjnym Łodzi. Zielone inwestycje. Startupy. Nowoczesne sieci teleinformatyczne. Cała sfera B2B. Obiekty bezpośrednio podnoszące jakość życia mieszkańców, jego atrakcyjność.

Jakie najważniejsze inwestycje komercyjne w Łodzi powstaną w 2023 roku?

Wiele, naprawdę wiele hektarów nowych parków logistycznych w samej Łodzi i na jej granicach. Długo by je wymieniać. Od kiedy przekroczyliśmy pewną komunikacyjną masę krytyczną, Łódź stanie się stopniowo, w perspektywie zapewne najbliższej dekady, bo już to widać, kto wie czy nie najważniejszym polskim węzłem logistyczno-magazynowym. Do tego dochodzą liczne projekty deweloperów mieszkaniowych. No i rzecz jasna produkcja. Np. koncern BSH, obecny w Łodzi od ćwierćwiecza, już buduje tu nowe linie produkcyjne, kosztem 400 milionów złotych. Dla zupełnie nowych modeli sektora White Goods.

Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy powstanie nowej fabryki firmy Ziehl-Abegg – niemieckiego producenta wentylatorów do zastosowań wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w tym do tak bardzo pożądanych ekologicznych form ogrzewania jakimi są pompy ciepła. W fabryce znajdzie zatrudnienie ok. 400 osób.



Tereny inwestycyjne w Łodzi i regionie – czy jest gdzie budować?

Jak najbardziej. Łódzki Obszar Metropolitalny, funkcjonalna aglomeracja łódzka, to dziś prawdziwe zagłębie budowlane. Wystarczy wyjechać z centrum miasta, by ujrzeć powstające właśnie nowe obiekty logistyczne, niedaleko wjazdów na otaczający już Łódź ring autostradowy, których powierzchnia to wiele hektarów pod dachem. To np. bazy logistyczne z budynkami długimi na prawie kilometr. A przecież jeśli chodzi o logistykę – miejsca pracy w tej branży są dziś płatne często wyżej niż średnia krajowa. W samej Łodzi zaś rewitalizacja i polityka przestrzenna otworzyły na inwestycje budowlane, mieszkaniowe, firmowe, całe centralne dzielnice miasta. Kilka lat temu las dźwigów wznosił się w centrum Poznania czy Wrocławia. Dziś to domena Łodzi. Współpracujemy przy tym z operatorami – dostarczycielami energii i pozostałych mediów – czyli likwidujemy wąskie gardła rozwojowe zanim jeszcze powstaną.

Oprócz tego Miasto, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i podejmując się przebudowy ul. Nad Dobrzynką uruchomiło tereny inwestycyjne na Chocianowicach, zlokalizowane w południowo-zachodniej części miasta przy drodze krajowej nr 14 stanowiącej bezpośredni dojazd do drogi ekspresowej S-14, 5 minut drogi od międzynarodowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi i 15 minut od centrum miasta. Przyjęcie MPZP pozwala na zagospodarowanie ok. 185 ha nowych terenów inwestycyjnych. W sąsiedztwie tej lokalizacji, w kierunku południowym, zlokalizowane są tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstała już m.in. największa poza Niemcami fabryka AGD firmy Miele.

Z jakiej dotychczasowej inwestycji jest Pani, jako Prezydent miasta, najbardziej dumna?

Miejskiej? Oczywiście z rozwijającego się dynamicznie Nowego Centrum Łodzi wokół dworca PKP Łódź Fabryczna, no i rzecz jasna z programów inwestycyjnych związanych z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi. Zaś jeśli chodzi o inwestycje firm – cały czas jestem głęboko przekonana, że te najwspanialsze inwestycje właśnie do nas idą. Przecież Łódź już trafiła do planów inwestycyjnych największych światowych firm. Sprawdziła się. W warunkach produkcyjnej deglobalizacji, tworzenia się na nowo np. europejskich łańcuchów dostaw, to musi zaprocentować i to już widać.

Bo polskich miast tak przygotowanych na poważnych nowych pracodawców, na nowoczesne inwestycje, na tysiące nowych dobrych miejsc pracy – poza Łodzią już w zasadzie w Polsce nie ma. Inne polskie aglomeracje jeśli chodzi o najważniejsze w tym kontekście dla inwestorów - rynki pracy - już są w zasadzie wyeksploatowane. W Łodzi zaś mamy jeszcze rezerwy, i to fachowe rezerwy, zapewniane przez poważne miejscowe uczelnie i szkoły zawodowe.

Dlaczego warto inwestować w Pani mieście?

A o to najlepiej spytać same firmy, często o światowej marce, które już Łódź wybrały i świetnie na tym codziennie wychodzą. Mając zagwarantowaną doskonałą infrastrukturę, w tym skomunikowanie na skalę europejską, mocne lokalne kadry, niższe niż gdzie indziej w Polsce koszty, obsługę inwestora na wysokim poziomie. No i rynek, wraz z Łódzkim Obszarem Metropolitalnym sięgający grubo ponad miliona konsumentów i dziesiątek tysięcy firm. W prawie każdej rozgrywce strategicznej, zawsze wygrywa ten, kto pierwszy zajmie centralne, najważniejsze pole. Widziała Pani polską sieć szlaków komunikacyjnych? I gdzie na niej jest miejsce zajmowane przez Łódź? No właśnie. Poważni przedsiębiorcy też już to dostrzegli. Oni to już wiedzą: Jesteś w Łodzi? – Zawsze wygrywasz.

