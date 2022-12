Łódź najlepiej ze wszystkich dużych miast radzi sobie z kuszeniem inwestorów. Dzięki CPK będzie jeszcze lepiej. Jednak niektóre branże w mieście już na tyle dojrzały, że właściwie same się rozwijają, przyciągając kolejnych graczy.

Tomasz Stamirowski, Avallon: Ważne dla miasta jest promowanie przedsiębiorczości.

Marek Dobrzycki, Panattoni: CPK może zaprocentować relokacją do Łodzi inwestycji z Europy i Azji.

Agnieszka Jackowska, Infosys Poland: Administracja łódzka powinna postawić na cyfryzację, żeby procedury były szybsze i bardziej elastyczne.

Rafał Mazurczak, Echo Investment: Z samorządem Łodzi dobrze się rozmawia o zmianach w projekcie.

Łukasz Olechnowicz, Infopulse: Zatrzymanie młodych specjalistów w Łodzi jest zadaniem, które wymaga współpracy, bo miasto tego nie zrobi bez inwestorów i odwrotnie.

Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi: W niektórych sektorach Łódź uzyskała na tyle dostateczną dojrzałość, że one właściwie same się rozwijają i przyciągają kolejnych graczy.

Strategia Łodzi jest prosta: dokończyć rozpoczęte przedsięwzięcia. – Kompletne centrum miasta i tchnienie życia w obiekty, które go nie miały. Poza tym: rozwój industrialu możliwie najgęściej na węzłach autostradowych, utworzenie jak największej ilości miejsc pracy o możliwie dużej wartości dodanej do przestrzeni, które są w centrum i generalnie ukompaktowienie miasta wokół wiązek ruchu, który tworzymy - wyliczał Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi podczas sesji konferencji Property Forum Łódź „City Talk – Nowoczesna i zielona aglomeracja”.

Strategia Łodzi jest prosta: dokończyć rozpoczęte przedsięwzięcia - tłumaczy Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. Fot. PTWP.

Kiedy miasto osiąga sukces?

Ważne dla miasta jest promowanie przedsiębiorczości. – Należy pokazywać przedsiębiorców, ich sukcesy i to, co robią dla miasta. Nie chodzi o żadne dotacje, tylko o ich walkę przy budowaniu firmy. W długoterminowej perspektywie to kluczowy czynnik, który decyduje o tym, że ludziom się chce, a miasto osiąga sukces – tłumaczy Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Avallon.

Należy pokazywać przedsiębiorców, ich sukcesy i to, co robią dla miasta - tłumaczy Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Avallon. Fot. PTWP.

Ekspert życzyłby sobie, aby z pejzażu Łodzi znikały ruiny, zamieniając się w projekty typu Widzewska Manufaktura czy Monopolis, ponieważ wizualna strona miasta jest niesamowicie istotna.

W takich projektach chodzi o transformację tożsamości historycznej Łodzi, miasta którego wyjątkowym dziedzictwem są fabryki – niegdyś rudery, dziś przyjazne kompleksy z charakterystyczną czerwoną cegłą – wyjaśnia Tomasz Stamirowski.

Łódź w Lidze Mistrzów

Łódź jest duża, atrakcyjna i wciąż pracuje nad poprawą swojej oferty inwestycyjnej.

– Samorząd prężnie i bardzo fajnie pracuje nad przyciąganiem firm. W porównaniu do innych dużych miast najlepiej sobie radzi ze ściąganiem inwestorów. Procedury administracyjne działają bez zarzutu, choć życzyłbym sobie więcej planów zagospodarowania przestrzennego, bo wciąż pracujemy na warunkach zabudowy – ocenia Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni.

Procedury administracyjne działają w Łodzi bez zarzutu, choć życzyłbym sobie więcej planów zagospodarowania przestrzennego, bo wciąż pracujemy na warunkach zabudowy – ocenia Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni. Fot. PTWP.

Powstanie CPK, który zbliży Łódź do lotniska międzynarodowego, może zaprocentować relokacją nowych inwestycji do Łodzi z Europy czy z Azji - dodaje Marek Dobrzycki.

– Wielu inwestorów, podejmując decyzję o wyborze lokalizacji dla swojego biznesu, kieruje się odległością od portu lotniczego – przyznaje.

Co mogłoby wzmocnić dodatkowo rozpoznawalność Łodzi na świecie i w Europie?

– Futbol. Aktualnie wszyscy możemy obserwować, jak rozsławia państwa i miasta na całym świecie. Dlatego na przykład organizacja rozgrywek Ligi Mistrzów byłaby zbawienna dla miasta i jego rozpoznawalności, co mogłoby skutkować relokacją biznesów do Łodzi – wyjaśnia Dobrzycki.

W sektorze industrial popyt w Łodzi jest na niezmiennym, stałym poziomie.

- Efekt inflacji, wojny w Ukrainie i pandemii nie wpłynęły tak negatywnie jak na inne branże nieruchomości komercyjnych. Dlatego nadal zamierzamy budować w okolicach Łodzi – zapowiada Marek Dobrzycki.

Usługi dla biznesu dobrze się czują w Łodzi

Dobrze w Łodzi czuje się także Infosys.

Pandemia nie dotknęła nas negatywnie. Oczywiście straciliśmy niektóre kontrakty z branży automotive czy lotniczej, ale zdołaliśmy utrzymać innych klientów i zdobyć nowych – przyznaje Agnieszka Jackowska, dyrektor zarządzająca Infosys Poland.

Planujemy się dalej rozwijać w Łodzi, ponieważ miasto zmieniło się niesamowicie. Jest dziś dobrym miejscem do życia - tłumaczy Agnieszka Jackowska, dyrektor zarządzająca Infosys Poland. Fot. PTWP.

Dodaje, że cała branża sektora nowoczesnych usług dla biznesu w 2023 r. według planów ma zatrudnić 478 tys. ludzi, czyli prawe pół miliona.

- To jest więcej niż całe górnictwo. Szacowany wzrost w tej branży oscyluje wokół 7,9 proc. – wylicza Agnieszka Jackowska.

Infosys w swoich planach strategicznych zakłada 10-procentowy wzrost.

– Dla nas to oznacza zdobywanie nowych klientów. Podobnie jak miasto rośnie dzięki inwestorom, tak my powiększamy się tylko dzięki nowym kontraktom. Planujemy się dalej rozwijać w Łodzi, ponieważ miasto zmieniło się niesamowicie. Jest dziś dobrym miejscem do życia. Proponuje mieszkańcom m.in. wiele wydarzeń kulturalnych. W tym kierunku powinniśmy zmierzać – zapewnia Agnieszka Jackowska.

Łódź potrzebuje więcej studentów

Z kolei zdaniem Rafała Mazurczaka, członka zarządu Echo Investment Łodzi przydałaby się większa liczba studentów, ponieważ to jest grupa ludzi, którzy po zakończeniu edukacji mogą zostać w mieście, założyć rodzinę i tym samym tworzyć wartość dodaną.

Łodzi przydałaby się większa liczba studentów, ponieważ to jest grupa ludzi, którzy po zakończeniu edukacji mogą zostać w mieście, założyć rodzinę i tym samym tworzyć wartość dodaną - uważa Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment. Fot. PTWP.

Natomiast z perspektywy dewelopera współpraca z samorządem układa się dobrze, jeśli chodzi o procedury. To ważne szczególne przy projektach bardziej skomplikowanych, które - oprócz powierzchni biurowych, handlowych czy mieszkaniowych – przewidują funkcje dodatkowe, takie jak: przedszkola, szkoły, punkty gastronomiczne, kino czy teatr. Często te plany się zmieniają, bo rynek jest dynamiczny i wymusza korekty. Z samorządem Łodzi jednak dobrze się o tym rozmawia, ponieważ urząd reaguje bardzo szybko – przyznaje Rafał Mazurczak.

Echo związane jest Łodzią od wielu lat. Na mapie aktualnych projektów dewelopera jest m.in. komercjalizacja 10 tys. mkw. w biurowcu React.

– W najbliższych dwóch, trzech miesiącach zamierzamy podpisać kilka umów najmu. Poza tym kontynuujemy realizację projektu Fuzja, w którym znajdzie się ok. 15 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 700 mieszkań, z czego część z nich w formule loftowej. Dodatkowo planujemy uruchamiać kolejne etapy na osiedlu Zenit. Z kolei w centrum, na roku ulic: Sienkiewicza i Piłsudskiego będziemy budować mieszkania na wynajem – wylicza Rafał Mazurczak.

Jak stworzyć miasto fajne do zamieszkania?

Misją inwestora, który wchodzi do Łodzi nie powinno być tylko zwiększenie popytu na specjalistów, lecz także ich podaży.

Misją inwestora, który wchodzi do Łodzi nie powinno być tylko zwiększenie popytu na specjalistów, lecz także ich podaży - tłumaczy Łukasz Olechnowicz, Chief Transformation Officer Infopulse. Fot. PTWP.

– Dlatego musimy się zaangażować w to, żeby zmieniać miasto i w Łodzi tak właśnie się dzieje. Samorząd powinien mieć wizję tego, co zrobić, żeby młodzi ludzie, w których chcemy zainwestować, nie wyjechali z Łodzi. Dotyczy to także pracowników relokowanych z różnych miejsc na świecie. Muszą chcieć zostać w Łodzi i nie traktować jej jako odskocznię do Krakowa, Warszawy czy Gdańska – uważa Łukasz Olechnowicz, Chief Transformation Officer Infopulse.

Dodaje, że miasto fajne do zamieszkania nie może się skupiać tylko na biurowcach i mieszkaniach, choć są one oczywiście istotne.

– Oferta musi być całościowa i ciekawa. Nie może być tak, że każdą wolną parcelę w mieście sprzedaje się deweloperom, którzy postawią na niej mieszkania albo biurowiec. Nawet oni wiedzą, że potrzebne są place zabaw, parki, bary, restauracje i inne miejsca do spędzania czasu – wylicza Łukasz Olechnowicz.

Zatrzymanie młodych specjalistów w Łodzi, jest zadaniem, które wymaga współpracy, bo miasto tego nie zrobi bez inwestorów i odwrotnie - przekonuje Łukasz Olechnowicz.

Property Forum Łódź. Sesja „City Talk – Nowoczesna i zielona aglomeracja”. Fot. PTWP.

Łódź dojrzewa fragmentarycznie

Ostatnie lata dla rozwoju Łodzi były dobre. – Trzeba jednak uczciwie podkreślić, że - w porównaniu na przykład do sytego i dojrzałego Krakowa - łatwiej uzyskiwać wyższe wzrosty procentowe takiemu miastu jak Łódź – przyznaje Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Dodaje, że w niektórych sektorach Łódź uzyskała na tyle dostateczną dojrzałość, że one właściwie same się rozwijają i przyciągają kolejnych graczy.

- Tak się dzieje w szeroko rozumianym sektorze industrial, farmaceutycznym, czy nowoczesnych usług dla biznesu. Jednak dalecy jesteśmy od etapu beztroskiego snu o przyszłość tego miasta. Owszem, wchodzimy w nowy rok nieco spokojniej niż wcześniej, ze świadomością tego, że jesteśmy w niektórych segmentach rynkiem dojrzałym – tłumaczy Adam Pustelnik.

Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl i Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl

