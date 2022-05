Łódź wie, jak rozmawiać z przedsiębiorcami

Center for International Private Enterprise przyznał Łodzi grant. Dzięki funduszom miasto opracuje kodeks dobrych praktyk.

Łódź ma nowy sposób na komunikację z przedsiębiorcami.

Miasto opracuje kodeks dobrych praktyk.

Projekt uda się zrealizować dzięki grantowi przyznanemu przez Center for International Private Enterprise.

Porozumienie w tej sprawie podpisano w Urzędzie Miasta Łodzi. Miasto reprezentował I wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik, natomiast Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Łodzi – wiceprezes oddziału – Adam Drozdowski.

Bo to właśnie ZPP w Łodzi realizować będzie projekt, którego efektem końcowym ma być wypracowanie projektu "Kodeks dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego z przedsiębiorcami". Oprócz Łodzi będzie on realizowany w dwóch innych polskich miastach: Katowicach i Częstochowie. Projekt uda się zrealizować dzięki grantowi przyznanemu przez Center for International Private Enterprise (CIPE).

Czy taki kodeks dobrych praktyk jest w ogóle potrzebny? Okazuje się, że tak.

- Dialog społeczny jest w Polsce prawnie i systemowo realizowany na poziomie krajowym przez Radę Dialogu Społecznego oraz na poziomie regionalnym przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego – mówi Adam Drozdowski, wiceprezes ZPP w Łodzi.

W Polsce brakuje natomiast systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem terytorialnym czyli właśnie gminami - zauważył.

A to właśnie przedsiębiorcy stanowią istotną siłę w rozwoju społeczno-gospodarczym, zarówno na poziomie krajowym, jak i społeczności lokalnych. A mimo to, tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym zakresie. Gminy szczególnie rzadko wprowadzają systemowe, skoordynowane rozwiązania w zakresie dialogu z lokalnym biznesem. Teraz ma się to zmienić – przynajmniej w Łodzi.

- Chcemy wprowadzić systemowe rozwiązania, które będą wspierać lokalną politykę gospodarczą, chcemy skoordynowanych działań gminy na rzecz dialogu społecznego z przedsiębiorcami i – wreszcie – opracować kodeks dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego gminy z przedsiębiorcami - podsumowuje Drozdowski. – W tym dialogu z samorządem chcemy być swego rodzaju „pasem transmisyjnym” pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a gminą.