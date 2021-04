Łódź wita na pokładzie nowego inwestora

- Łódź to niezwykłe, unikatowe miasto o wielokulturowym charakterze i postindustrialnym krajobrazie, bogatej tradycji artystycznej, w którym wspiera się realizację działalności twórczych w obszarach takich jak film, sztuka awangardowa i moda. W tym wielowymiarowym mieście, które wyłoniło się z czterech kultur, współistniejących obok siebie, inspirowanych różnymi wpływami, stylami i ideami, miesza się dziś tradycja i nowe wartości, nie tylko zachęcając do aktywności i kreatywności, ale także do ciągłego poszukiwania dalszych możliwości jego rozwoju. Energia tego miejsca i jego mieszkańców to siła napędowa i kuźnia kreatywnych pomysłów. Nic więc dziwnego, że HOLO zdecydowało się na otwarcie kolejnej lokalizacji właśnie w Łodzi – powiedział Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Agencja kreatywna HOLO obecna jest na rynku od ponad 10 lat i znana jest z nietuzinkowych projektów, pozyskiwanych klientów oraz wzrostu zatrudnienia. Firma zaczynała od działań oscylujących głównie wokół event marketingu, lecz szybko zaczęła przekształcać się w prężny power-house kreatywny, tworzący kampanie mogące konkurować z realizacjami największych krajowych graczy w branży. Silne kompetencje na polach Digital, projektowania graficznego 2D i 3D oraz dział produkcji POSM pozwoliły HOLO zdobyć zaufanie klientów o zasięgu zarówno polskim jak i międzynarodowym.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Otwierając HOLO dekadę temu, założyciele agencji postawili na rynek warszawski, dostrzegając w nim najpewniejsze perspektywy rozwoju. Większy potencjał rynku reklamowego stanowił istotny argument postawienia na stołeczny grunt, jednak z czasem przedsiębiorcy – częściowo pochodzący z Łodzi – docenili możliwości pojawiające się w tym dynamicznie rozwijającym się mieście.

Pierwszym argumentem było zaplecze kadrowe w postaci stażystów i absolwentów łódzkich uczelni technicznych i lokalnej Akademii Sztuk Pięknych. To ich dyplomami mogą się poszczycić młodzi wchodzący na rynek pracy, której część z nich kiedyś od razu poszukiwałaby poza granicami miasta. Dziś jest jednak inaczej. Wielu z nich stawia na Łódź i coraz większe możliwości lokalnego zatrudnienia, w czym pomagają im uczelniane biura karier.

1

2