Łódź.Work pozyskał pierwszego najemcę

OKAM obecnie negocjuje wynajem kolejnych biur o łącznej powierzchni kilku tysięcy mkw z klientami reprezentującymi branże IT, gamingową, e-commerce, prawniczą oraz samorządy i administrację rządową.

- Podpisaliśmy umowę na 5 lat i wprowadzamy się już na przełomie września i października tego roku. O wyborze tego biura przesądziła dogodna lokalizacja i budynek: nowoczesny, przyjazny, z niesamowitym klimatem. Bardzo ważna jest też dla nas elastyczność aranżacyjna, czyli możliwość dostosowania biura do naszych potrzeb. ŁÓDŹ.WORK to także ciekawe udogodnienia dla pracowników, którzy będą mieli dostęp do eco-pojazdów Twizy, rowerów i hulajnóg – mówi Mariusz Pietrzak, Prezes CUW, PKP Energetyka.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- ŁÓDŹ.WORK powstał w doskonałej lokalizacji i tym przyciąga klientów. Łatwość komunikacyjna jest ważna dla pracowników oraz odwiedzających gości. Dodatkowym atutem tego miejsca jest oryginalna aranżacja lobby i przestrzeni wspólnych budynku: industrialny charakter wnętrza w nowoczesnej formie. Miało być ładnie, ale także przyjaźnie. Dlatego zadbaliśmy o to by wszystkie przestrzenie wspólne były użyteczne. Jesteśmy elastyczni na potrzeby klientów tych większych i mniejszych - mówi Arie Koren, CEO OKAM.

Właśnie z myślą o mniejszych klientach, startup-ach, czy dużych firmach, które okresowo potrzebują większej powierzchni powstają w ŁÓDŹ.WORK również biura „all inclusive”, które są bardzo wygodną ofertą. W tej opcji klient otrzymuje na wyłączność jeden z gabinetów (do wyboru metraże od 10 mkw do 40 mkw), bezpłatny dostęp do małej sali konferencyjnej, całego zaplecza socjalnego oraz możliwość wynajmu dodatkowo dużej sali spotkań nawet na ok. 50 os.

– To bardzo elastyczna i wygodna formuła. Umowy, na rok lub dłużej z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jeśli klient jest zainteresowany, biuro może zostać także umeblowane. Już dziś można zarezerwować dogodną przestrzeń w bardzo promocyjnej cenie z dostępnością powierzchni we wrześniu tego roku. A w cenie jest wszystko: w pełni wyposażona kuchnia, sprzątanie, wi-fi, dostęp do tzw. budek telefonicznych, odpowiednio wyciszonych tak by nie przeszkadzać innym. Jest także możliwość wynajmu magazynków. – tłumaczy Dagmara Grębowska, Kierownik Projektu ŁODŹ.WORK / OKAM.

OKAM w ciekawy sposób zaaranżował strefę gastronomiczną. Stworzył specjalną strefę dla foodtrucków, w których będzie można kupić lunch czy kawę. To idealne rozwiązanie dla osób lubiących zróżnicowaną kuchnię, co będzie możliwe dzięki różnorodnym mobilnym dostawcom.