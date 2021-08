ŁÓDŹ.WORK wynajęte w 40 procentach

Na terenie ŁÓDŹ.WORK zajęte jest już blisko 40 proc. powierzchni, a umowy z kolejnymi firmami są w trakcie negocjacji.

OKAM wprowadza również wynajem w formule “all-inclusive”.

Pierwszym najemcą w ŁÓDŹ.WORK została PKP Energetyka, która wynajęła około 400 mkw powierzchni biurowej na okres 5 lat. OKAM jest w trakcie rozmów z kolejnymi firmami i organizacjami zainteresowanymi wynajmem powierzchni na terenie obiektu.

- Niezmiernie cieszymy się, że do ŁÓDŹ.WORK wprowadzi się kolejny najemca. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjna lokalizacja, rozwinięta okoliczna infrastruktura i wyjątkowy charakter tego miejsca łączący industrializm z nowoczesną formą, będą satysfakcjonujące dla osób, które będą tam pracować. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych klientów, wprowadzamy jeszcze bardziej elastyczną ofertę, która znakomicie odpowiada na potrzeby mniejszych firm i organizacji - zaznacza Arie Koren, CEO OKAM.

Przestrzeń biurowo-usługowa ŁÓDŹ.WORK znajduje się przy ul. Dowborczyków 18, na terenach pofabrycznych (dawna fabryka Teodora Meyerhoffa). Do dyspozycji pracowników najemców są m.in. eko-pojazdy TWIZy, rowery oraz elektryczne hulajnogi. Przy całkowitym zapełnieniu obiektu, planowane jest z kolei przygotowanie przestrzeni pod foodtrucki, z oferty których będą mogli oni również skorzystać.

Oprócz typowych powierzchni biurowych, OKAM wprowadza dodatkowo opcję biur w formule “all-inclusive”, która skierowana jest przede wszystkim do małych firm, start-upów czy grup projektowych wyodrębnionych do konkretnych realizacji z ramienia dużych przedsiębiorstw. Tacy najemcy mogą skorzystać z elastycznej oferty z zajęciem dostosowanej przestrzeni w ciągu 2,5 miesiąca. W ramach pakietu najemcom proponowana jest roczna umowa i mogą oni wybierać spośród czterech gabinetów w wielkości od 9-14 mkw, dziewięciu pokoi posiadających ok. 20 mkw, dwóch gabinetów liczących 30 mkw i dwóch - 40 mkw. Oferta “all-inclusive” zakłada także możliwość swobodnego korzystania m.in. z 10 mkw sali konferencyjnej, wifi, z budek telefonicznych i mini magazynów (po 5 mkw), a także zaopatrzonej w niezbędny sprzęt kuchni.

ŁÓDŹ.WORK nie jest jedyną inwestycją OKAM w Łodzi. Firma zrealizowała także projekt Strefa Piotrkowska 217, w miejscu dawnej odlewni żelaza Józefa Johna, a także rozpoczęła przygotowania do realizacji Strefy PROGRESS zlokalizowanej przy Strefie Piotrkowska 217.

OKAM Capital od ponad 17 lat jest liderem wśród firm deweloperskich specjalizującym się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. W portfolio OKAM znajduje się 25 projektów w 7 miastach w Polsce.