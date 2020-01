Łódź wypłynie na szerokie wody? O (re)lokacji dla biznesu

Jak wyglądał ubiegły rok w wykonaniu inwestorów i deweloperów biurowych działających w Łodzi?

Monika Hryniewicz: Jako firma zarządzająca projektami, równo rok temu uroczyście otworzyliśmy dwa obiekty biurowe, które uzupełniły ekosystem biznesowy OFF Piotrkowska Center: supernowoczesny Teal Office oraz zrewitalizowany Sepia Office. I właśnie połączenie nowego i starego to coś, co świetnie podsumowuje ostatnie dwanaście miesięcy. Do użytku oddane zostały zarówno bardzo duże obiekty o współczesnej architekturze, takie jak pierwsze skrzydło Bramy Miasta czy oba budynki Imagine, ale też projekty butikowe, stawiające na przenikający Łódź klimat dawnych fabryk i stylowych kamienic – m.in. Stara Drukarnia czy Szkoła Grohmana.

Po raz pierwszy biurowa klasa A objęła ponad połowę łódzkiego zasobu powierzchni komercyjnych. W jaki sposób dynamiczny wzrost podaży w ostatnim czasie wpłynął na bieżący obraz rynku?

Łódź to bardzo ciekawy rynek, ponieważ pomimo dynamicznego przyrostu powierzchni o najwyższym standardzie, próg cenowy wejścia pozostaje relatywnie niski – stawki ofertowe w klasie A nie różnią się znacząco od dobrze zlokalizowanej klasy B. Za pierwszą nominalnie zapłacimy od 11 do 15,5 euro od metra, w praktyce, po udanych negocjacjach jeszcze mniej, a do tego dostaniemy wakacje czynszowe. Za drugą od 10 do 11 euro. Stabilna podaż oraz niższe, niż w Trójmieście, Katowicach czy Poznaniu stawki czynszu każą przypuszczać, że Łódź utrzyma wiatr w żaglach.

Dla najemców w mieście to chyba dobra okazja do zmiany miejsca?

Ponieważ różnica między klasą A i klasą B w dobrej lokalizacji jest relatywnie niewielka, na relokację decydują się głównie najemcy zajmujący powierzchnie starsze, na przykład mieszkania w kamienicach nie pełniących funkcji stricte biurowych. A ponieważ przeprowadzka do nowego obiektu wiąże się bardzo często z dużym zaangażowaniem najemcy, firmy korzystające z powierzchni w klasie B zachowują raczej „status quo”. Widzimy mało powierzchni, gdzie wynajmujący skłonny jest ponieść całość kosztów związanych z dostosowaniem powierzchni dla klienta.

Jak wynika z raportów ABSL, popyt na nowe powierzchnie w Łodzi napędza dynamicznie rosnący sektor usług i technologii. I to nie tylko globalni gracze z branży BPO czy SSC, lecz także biznesy wyrastające na rodzimym podwórku…

