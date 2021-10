Łódź z największym przyrostem powierzchni biurowej mimo pandemii

Łódź jest zaliczana do pierwszej piątki obszarów najbardziej korzystnych pod inwestycje zagraniczne według badania Business Environment Assessment Study.

Poniesione przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną nakłady inwestycyjne wynoszą 15 mld złotych.

Dodatkowo całkowity zasób powierzchni biurowej wynosi prawie 580 tys. mkw. i liczba ta stale się powiększa.

Najnowsza, 3. edycja raportu Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint - „Potencjał inwestycyjny Łodzi” w ramach Business Environment Assessment Study przedstawia, ocenę środowiska biznesowego w Łodzi przez decydentów polskich firm.

Pozwala on spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji.

W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.

Łódź wychodzi obronną ręką z pandemii

Trzecia edycja badania pokazuje, że Łódź, mimo pandemii straciła niewiele. Średnia ocena wynosi 6,6 punktu w 10-stopniowej skali. To plasuje aglomerację na czwartym miejscu wśród innych, badanych polskich miast. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak przestrzeń biurowa (7,4 p), potencjał edukacyjny (7,0 p) i ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,0 p).

Łódź to miasto, które w ostatnich latach przeszło istotne zmiany.

- Zidentyfikowaliśmy największe bolączki oraz wyeksponowaliśmy nasze atuty. Od dłuższego czasu komunikowaliśmy wielkie zamierzenia inwestycyjne, podkreślaliśmy fakt, że infrastruktura komunikacyjna oraz jakość życia w mieście zostaną całkowicie odmienione. Dzisiaj wchodzimy w etap finalizacji tych projektów, w czas, kiedy ich oddziaływanie zaczyna być odczuwalne i realnie wpływa na warunki prowadzenia biznesu w Łodzi - mówi Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Na korzystną sytuację ekonomiczną Łodzi wpływa kilka kluczowych czynników. Zaliczyć do nich można przede wszystkim centralną lokalizację. Dla rozwoju aglomeracji niezwykle istotna jest też Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Dodatkowo 7 listopada 2017 r. przyjęto rządowy plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma to być nowe lotnisko zlokalizowane pomiędzy Łodzią a Warszawą, docelowo zdolne obsłużyć rocznie 100 mln pasażerów.