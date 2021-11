Łódzka Fuzja bogatsza o przedszkole Luppo Puppo

Łódzka Fuzja zyskała nowego najemcę, sieć przedszkoli i żłobków Luppo Puppo. To pierwsza lokalizacja tej sieci w Łodzi.

Już w kwietniu przyszłego roku, do jednego z dwóch powstających na terenie inwestycji biurowców, wprowadzi się placówka prywatnej sieci przedszkoli i żłobków Luppo Puppo.

Najemca zajmie powierzchnię ponad 460 mkw. Otwarcie Luppo Puppo w Fuzji planowane jest na kwiecień 2022 roku.

Będzie to pierwsza placówka tej sieci w Łodzi.

Luppo Puppo to niepubliczne przedszkole i żłobek dla dzieci od 8 miesiąca życia do 6 lat. Jak mówią właściciele, Luppo Puppo to miejsce, które powstało z myślą o potrzebach najmłodszych.

- Niepubliczny charakter naszych placówek sprawia, że możemy poświęcać dużo więcej uwagi i czasu każdemu z naszych podopiecznych. W naturalny sposób odkrywamy dziecięce talenty i rozwijamy nabyte przez dzieci umiejętności, aby kształtować ich wyobraźnię, zmysł estetyczny, umiejętności logicznego myślenia i rozwijania relacji interpersonalnych. Efektywnie się uczymy i zarazem świetnie bawimy – mówi Marta Koźmik, właścicleka i założycielka sieci Luppo Puppo. - Naszym celem jest otwarcie przedszkoli i żłóbków pod szyldem Luppo Puppo w całym kraju. Prężnie się rozwijamy, a kolejne lokalizacje naszych placówek są potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług oraz co najważniejsze - zaufania, którym obdarzają nas rodzice i opiekunowie dzieci – dodaje Marta Koźmik.

Przedszkole oraz żłobek Luppo Puppo powstaną w jednym z dwóch biurowców (budynek D), do których w przyszłym roku wprowadzi się łódzki zespół firmy Fujitsu. Przy budynkach trwają obecnie prace wykończeniowe, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na I kwartał 2022 roku.

- W gronie najemców Fuzji witamy przedszkole i żłobek sieci Luppo Puppo. Placówka idealnie odpowie na potrzeby mieszkańców i pracowników kompleksu, a także naszych okolicznych sąsiadów. Mieszkańcy Fuzji będą mieli dosłownie kilka kroków by zaprowadzić i odebrać swoją pociechę ze żłobka lub przedszkola. Placówka będzie też ukłonem w kierunku osób pracujących w biurowcach i pozostałych budynkach na terenie Fuzji. To ogromne ułatwienie, wygoda i oszczędność czasu, gdy możemy zostawić dziecko pod profesjonalną opieką w miejscu, w którym pracujemy. Dodatkowym komfortem dla rodziców i opiekunów dzieci z pewnością będzie także bliskość restauracji i usług, które pojawią się na terenie Fuzji. Jesteśmy przekonani, że łódzka placówka Luppo Puppo skradnie serca rodziców i ich pociech – mówi Marcin Szlufik, Senior Leasing Manager w Echo Investment.