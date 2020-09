Łódzka Fuzja wchodzi w kolejny etap. Wystartowała budowa biurowców dla Fujitsu

Nowoczesna przestrzeń biurowo-usługowa, funkcjonalna powierzchnia pozwalająca na elastyczną aranżację biur, a także lokalizacja w centrum miasta na zabytkowych pofabrycznych terenach – to wszystko zaoferują w Fuzji powstające tu biurowce. Najemcą jest firma Fujitsu – jeden z największych na świecie dostawców infrastruktur i wsparcia informatycznego. Za projekt architektoniczny biurowców odpowiada pracownia Medusa Group.

- Wbicie łopaty pod budowę biurowców Fuzji, to nie tylko ważny etap realizacji tego projektu. To również mocny sygnał, że w czasie, kiedy cały świat mierzy się z pandemią, łódzki rynek nadal się rozwija i takie projekty, jak Fuzja umacniają jego pozycję na gospodarczej mapie Polski i Europy - mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. - Pofabryczne imperium Scheiblera, kulturowa i historyczna spuścizna włókienniczej Łodzi, odzyskuje na naszych oczach blask. Już niedługo jego przestrzenie zostaną oddane miastu i jego mieszkańcom. Nowo powstające biurowce wkomponują się nie tylko w zabytkowy charakter tego miejsca, ale także w biznesowy charakter Łodzi, która postrzegana jest jako otwarte i przyjazne przedsiębiorcom miejsce do prowadzenia swojego biznesu.

Budynki, w których swoją siedzibę będzie miało Fujitsu, zaoferują łącznie 19.900 mkw. powierzchni biurowej, zapewniającej dowolną aranżację przestrzeni dostosowanej do indywidualnych potrzeb i komfortu pracy. Biurowce będą miały odpowiednio pięć i sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną, gdzie znajdzie się m.in. parking dla 300 rowerów. Fuzja to projekt miastotwórczy, który nada pofabrycznym terenom nowe funkcje wprowadzając jednocześnie najwyższej klasy przestrzenie biurowo-usługowe.

Biurowce swoją estetyką wkomponują się w całość powstającej przestrzeni miejskiej Fuzji. Nowoczesna bryła budynków korespondująca fasadą z całością rewitalizowanego kompleksu, pozwoli osiągnąć niepowtarzalny klimat miejsca. Częścią biurowców stanie się wpisana do rejestru zabytków ściana, stanowiąca pozostałość po budynku, pełniącym za czasów świetności fabryki funkcję bielnika, magla wodnego oraz suszarni. Budynki zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi certyfikatu BREEAM, będą też budowane i użytkowane z poszanowaniem środowiska, co znajdzie swoje odzwierciedlenie m.in. w niskim zużyciu energii i niskiej emisji do atmosfery, a także zastosowaniu przyjaznych dla otoczenia materiałów budowlanych i wykończeniowych.

