Łódzki biurowiec Hi Piotrkowska z nowym najemcą

Jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych iTechArt zajmie 18. piętro biurowca Hi Piotrkowska. Fot. Mat. prasowe.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 27 paź 2021 10:13

Jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w USA weszła do Polski i za chwilę wprowadza się na 18. piętro Hi Piotrkowska. iTechArt zatrudnia już 50 specjalistów w Łodzi i do końca roku planuje osiągnąć ponad setkę w Polsce.