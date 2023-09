Echo Investment liderem transakcji zawartych w tym roku na łódzkim rynku biurowym. W pierwszej połowie 2023 roku firma podpisała umowy najmu obejmujące blisko 10 000 mkw. powierzchni w budynku React.

Do grona najemców obiektu dołączyły firmy Alorica Inc., Bank Pekao S.A. oraz Pekao Direct.

Wejście Alorica Inc. do Polski i wynajem blisko 5000 mkw. powierzchni w React to największa transakcja na łódzkim rynku biurowym w I półroczu.

Tym samym, zakończyła się komercjalizacja tego nowoczesnego biurowca położonego w centrum Łodzi.

Wejście Alorica Inc. do Polski i wynajem blisko 5000 mkw. powierzchni w React to największa transakcja na łódzkim rynku biurowym w I półroczu. Ten międzynarodowy gigant sektora BPO i lider rozwiązań CX działa już w biurze przy alei Piłsudskiego 24. W transakcji najemcę reprezentowali doradcy firmy Brookfield Partners.

Wybór Łodzi na europejską siedzibę Alorica Inc. to dowód, że nasze miasto przyciąga atrakcyjnym środowiskiem dla biznesu i dostępem do wykwalifikowanej kadry. Nowe centrum w React to również możliwości rozwoju zawodowego dla łodzian, ponieważ inwestor zapowiada stworzenie tu nawet 1 000 miejsc pracy. Doceniane przez pracodawców wysokiej jakości biura od Echo Investment zapewniają na wyciągnięcie ręki to, co w Łodzi najlepsze, czyli parki, komunikację miejską, restauracje, sklepy i liczne usługi – mówi Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

React w Łodzi. Fot. Mat. pras.

W ostatnim czasie Echo Investment sfinalizowało również umowę najmu z Bankiem Pekao S.A., którego łódzkie biura zajmą blisko 3 000 mkw. powierzchni w React. Jeszcze w tym roku do biurowca wprowadzi się także Pekao Direct. Konsultanci jednej z największych w Polsce firm specjalizujących się w zdalnej obsłudze klientów będą tu mieli do dyspozycji 2 000 mkw. powierzchni biurowej.

Nasze dobre wyniki w I półroczu, w tym rekordowa transakcja i łącznie 10 tys. mkw. wynajętych w React, podkreślają wiodącą pozycję Echo Investment na łódzkim rynku biurowym. Sukces komercjalizacji React to sygnał, że firmy nadal cenią zalety biurowego systemu pracy i bezpośredniej komunikacji. Świetna lokalizacja, wysoki standard przestrzeni, zaawansowane technologie i rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju to nasz przepis na doskonałe biuro. React skutecznie odpowiada na wszystkie potrzeby nowoczesnego biznesu i wpisuje się w rozwój rynku pracy w Łodzi – podkreśla Michał Żelski, dyrektor regionalny w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Wśród najemców Reacta znajduje się także Grupa Deles oraz biura serwisowane i coworking Loftmill. W budynku działa placówka medyczna ENEL-MED świadcząca usługi diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.

Łódzki React. Fot. mat. pras.

– Obserwujemy ożywienie na łódzkim rynku nieruchomości, a React to dotychczas jedna z najchętniej wybieranych przez najemców lokalizacji biurowych tego roku. Budynek cieszy się dużym zainteresowaniem zagranicznych i polskich firm, które cenią doskonałą lokalizację, energooszczędność i rozwiązania odpowiadające wymaganiom ESG. Biura w React spełniają też wysokie oczekiwania pracowników związane z bezpieczeństwem i wygodą pracy w zasięgu licznych udogodnień – dodaje Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny firmy Colliers w Łodzi, odpowiedzialnej za komercjalizację biurowca.

React to ponad 15 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej zaprojektowanej w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i komfortu pracy. Centralna lokalizacja to zdecydowany atut inwestycji, która powstała w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej i bliskiej odległości do Dworca Tramwajowego Centrum oraz najbardziej znanego deptaka w Polsce: ulicy Piotrkowskiej. Utrzymany w tonacjach bieli React harmonijnie wpisał się w krajobraz miasta swoją przemyślaną bryłą. Projektanci z pracowni architektonicznej Litoborski+Marciniak zaplanowali przyjazne, pełne światła wnętrza oraz wygodne loggie. Sercem budynku jest przestronne lobby, które świetnie sprawdza się też jako miejsce spotkań, konferencji czy szkoleń. Charakter strefy relaksu podkreśla ściana pełna roślin.

Z myślą o środowisku, w React zastosowano m.in. energooszczędne systemy instalacyjne, zoptymalizowane oświetlenie oraz nietoksyczne materiały, co pozwoliło uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Miłośnicy dwóch kółek mogą skorzystać z szatni z prysznicami i odpowiedniej infrastruktury rowerowej. Deweloper wyposażył też biurowiec w stacje do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników biurowca potwierdza certyfikat WELL Health and Safety i wdrożony system oczyszczania powietrza RCI Active Pure. W sąsiedztwie budynku, Echo Investment we współpracy z Fundacją Łąka wysiało miejską łąkę kwietną. Na terenie 700 mkw. rosną tu kolorowe rośliny, które wspierają bioróżnorodność, pomagają schłodzić otoczenie w upalne dni, przeciwdziałają wyspom ciepła i suszom oraz działają antysmogowo.

