Łódzki Biurowiec Zielony by Synergia z nowym najemcą

Dzięki nowemu najemcy komercjalizacja biurowca Zielony by Synergia w Łodzi sięgnąła po 90 proc.

Nowym najemcą została firma BIG Cheese.

Zielony by Synergia to jeden z pięciu obiektów składających się na kompleks biurowy Synergia Hub o łącznej powierzchni ponad 15 tys. mkw. Budynek klasy A, oferujący blisko 4100 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia, może pochwalić się licznymi rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie zużycia energii. Dodatkowo każdego witają ekotuby, czyli donice z recyclingu z najzdrowszymi roślinami.