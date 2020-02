Łódzki Fern Office zapewni nowy poziom doświadczeń

Fern Office to nowy budynek biurowo-usługowy, który powstaje na terenie OFF Piotrkowska. W obiekcie znajdzie się 3891 mkw. powierzchni biurowej, a 3643 mkw. zostanie przeznaczone na usługi.

– Popularna „górka”, czyli miejsce, w którym odbywają się dziś pokazy kina plenerowego, to bardzo ważny element OFF Piotrkowska Center. Planując nową inwestycję, zależało nam więc, by zachować tę funkcję – wyjaśnia Monika Hryniewicz, Head of Leasing w OPG Property Professionals. – Na szczycie Fern Office znajdziemy przestrzeń z nietuzinkową restauracją lub otwartym do późnych godzin klubem muzycznym, strefą relaksu z leżakami, kinem letnim i tarasem, z którego rozpościerać się będzie widok na świetlny pejzaż ulicy Piotrkowskiej, głównego deptaka miasta. Chillout pod chmurką pozostanie znakiem rozpoznawczym „OFFa” – dodaje.

Dachy górą

Do niedawna wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, takich jak montaż urządzeń telekomunikacyjnych, centrali wentylacyjnej czy agregatu prądotwórczego, dziś mogą stanowić element odróżniający obiekty standardowe od tych z naprawdę… najwyższej półki. Dachy budynków, bo o nich mowa, przeszły w ostatnich latach sporą metamorfozę na polskim rynku nieruchomości. Jak wyglądają najnowsze pomysły na wykorzystanie ostatniej kondygnacji w biurowcach i innych obiektach komercyjnych?

Jeśli mielibyśmy wskazać jeden, szeroki trend, którym przez ostatnie 10 lat kierowali się projektanci i inwestorzy odpowiedzialni za obiekty komercyjne powstające w Polsce, bez wątpienia byłoby to zrównoważone budownictwo. Szczególnie, jeśli proekologiczna postawa może przynieść wymierne korzyści w bilansie kosztów utrzymania obiektu. Dlatego prawdopodobnie najpopularniejszym obecnie sposobem na wykorzystanie powierzchni dachów jest montaż paneli fotowoltaicznych, które produkują energię na potrzeby obiektu – w taki sposób zasilany jest m.in. jeden z najwyższych obiektów w Polsce, budynek biurowy Q22 zrealizowany przez Echo Investment.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pomaga zredukować bieżące koszty utrzymania budynku, a do tego stanowi jedno z podstawowych kryteriów w systemach certyfikacji LEED i BREEAM, o które tak mocno zabiegają ich właściciele. Warto jednak pamiętać, że to, co dziś stanowi dobrą praktykę, już za niecały rok będzie wymaganą prawem normą. Zgodnie z przyjętą w 2010 unijną dyrektywą dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków, od 1 stycznia 2021 wszystkie nowo powstające obiekty będą musiały być samowystarczalne pod względem energetycznym.

Biofilia, czyli powrót na łono natury