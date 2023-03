Budynek hotelu Hampton by Hilton, wchodzący w skład kompleksu Hi Piotrkowska, łączącego funkcje biurowe i handlowe w ścisłym centrum Łodzi, uzyskał certyfikat Breeam in Use na poziomie Excellent.

Podobnej ocenie poddany został cały wielofunkcyjny obiekt, słynący z nowoczesnych przestrzeni i najwyższego budynku biurowego w regionie.

Zarządcą Hi Piotrkowska jest Master Management Group.

Doradcą przy obu certyfikacjach była specjalizująca się w zielonym budownictwie i certyfikacjach ekologicznych spółka JWA.

Uzyskana certyfikacja ma status In-Use, a zatem w pełni potwierdza poziom odpowiedzialności ekologicznej obiektu, określony w projekcie i wstępnych prognozach. Wymagania certyfikacji BREEAM In-Use skupiają się na ograniczeniu zużycia energii i wody, a także negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, poprzez minimalizację ilości odpadów i generowanych zanieczyszczeń.

Wdrożenie wymagań restrykcyjnej certyfikacji, określonych przez międzynarodową instytucję certyfikującą, nie tylko sprawia, że staje się on bardziej przyjazny dla mieszkańców miasta i jego użytkowników, ale ma znaczenie również dla inwestora, obniżając koszty utrzymania i podnosząc jego wartość.

Hi Piotrkowska w Łodzi. Fot. Mat. pras.

Master Management Group – zarządzający wielofunkcyjnym kompleksem Hi Piotrkowska dowodzi, że ekologię traktuje niezwykle odpowiedzialnie.

Uzyskana certyfikacja jest ważnym elementem naszej polityki zrównoważonego rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy w całym portfolio obiektów wielu formatów, zarządzanych przez Master Management Group w Polsce. Hi Piotrkowska to flagowy kompleks mixed-use na mapie Łodzi. Obok walorów funkcjonalnych, estetycznych i biznesowych równie istotne jest jego funkcjonowanie z najwyższym poszanowaniem dla zasad dotyczących ekologii i minimalizowania negatywnego wpływu na otoczenie, a także komfortu i rozwoju lokalnych społeczności oraz dobrego funkcjonowania w tkance miejskiej – mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group.

Inwestycja reprezentuje wysoki poziom odpowiedzialności środowiskowej, co należy uznać za dużą zasługę firmy zarządzającej i biura architektonicznego PRC Architekci, autora projektu zarówno budynku, jaki wnętrz hotelu. Wspólnie określiliśmy rekomendacje, które pozwoliły osiągnąć jeszcze wyższy wynik certyfikacji. Wciąż czeka nas etap BREEAM IN-USE Part. 2, o który można się starać po 12 miesiącach użytkowania. On pozwala skupić się na dogłębnej analizie zużyć mediów i wyznacza cele w zakresie obniżenia zużyć energii wody oraz efektywności podejmowanych działań. Pełna certyfikacja, którą prowadzimy dla Master Management Group jest przykładem postępowania zaangażowanego i odpowiedzialnego inwestora, który stawia sobie za cel wysoki poziom ekologii w swoich obiektach – mówi Sylwia Bieda, Green Building Specialistz JWA.

W budynku zastosowano szereg rozwiązań, które ograniczają zużycie energii.

To strefowane i włączane czasowo oświetlenie LED we wnętrzach i na zewnątrz budynku, energooszczędne windy, a także czasowo włączany system HVAC, odpowiedzialny za sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach. W zakresie gospodarowania wodą, zamontowano energooszczędną armaturę i urządzenia AGD, czujniki wycieku oraz szybkie systemy odcięcia wody na wypadek awarii.

Hi Piotrkowska to flagowy kompleks mixed-use na mapie Łodzi. Fot. Mat. pras.

Ciekawym rozwiązaniem, zastosowanym w obiekcie, jest polityka zrównoważonego gospodarowania materiałami. Wyznaczono miejsce magazynowania przedmiotów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania

i opracowano standardy gospodarowania nimi.

Dla pracowników istotne jest wprowadzenie w życie polityki promowania zrównoważonego transportu, czego wyrazem są udogodnienia dla rowerzystów, jak szatnie i zadaszone parkingi, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W obiekcie wdrożono także politykę dbałości o czystość wody i powietrza, montując czujniki stężenia zanieczyszczeń w powietrzu i wycieku substancji szkodliwych do powietrza i wody. Miejsca pracy mają zapewniony dostęp do światła dziennego o natężeniu spełniającym wszystkie standardy oraz widok z okien i pełną kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach.

W całym obiekcie zadbano o dostępność dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się i rodziców z dziećmi. Pracownikom zapewniono także pomieszczenia socjalne. W budynku znajduje się także siłownia, pozwalająca na utrzymanie sprawności fizycznej. Obiekt współpracuje ponadto z zewnętrznym ekspertem w zakresie ekologii, który trzyma pieczę nad realizacją wdrożonych standardów, dbałością o roślinność i ptaki - zapewniono im poidełka na dachu budynku.

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks mixed - use, który powstał w ścisłym centrum Łodzi. Inwestycję tworzą dwa budynki o łącznej powierzchni biurowej 21 tys. mkw. klasy A+ oraz 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej.

Pierwszy z budynków to dwudziestopiętrowa wieża o wysokości 82 metrów, która zyskała status najwyższego łódzkiego biurowca.

Drugi, pięciopiętrowy budynek przylega do pierzei ulicy Piotrkowskiej i tworzy kameralną powierzchnię biurową, połączoną z ofertą gastronomiczną na parterze.

Dopełnieniem funkcji Hi Piotrkowska jest rozpoznawalny na całym świecie hotel Hampton by Hilton z 149 pokojami oraz trzema salami konferencyjnymi. Kompleks Hi Piotrkowska powstał w łódzkim śródmieściu, tuż przy zbiegu głównych miejskich arterii komunikacyjnych.

