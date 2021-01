Łódzki projekt na trudne czasy. Mieszkania, biura i hostel przy Manufakturze

– W ostatnim czasie przedstawiamy różne projekty pokazujące nowe, alternatywne metody finansowania miejskich inwestycji, które gwarantują zarówno utrzymanie tempa ich realizacji, jak i oszczędności dla budżetu miasta. Czas przedstawić szerzej kolejny taki projekt, który chcemy zrealizować przy udziale kapitału prywatnego. Jest nim modernizacja zabytkowych domów robotniczych zbudowanych przez Izraela Poznańskiego. To będzie największy po Manufakturze projekt przy ul. Ogrodowej, w którym połączymy niemal wszystkie funkcje jakie zna rynek komercyjny – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Miasto zamierza odnowić wszystkie 3 domy robotnicze przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28. Jak podkreśla wiceprezydent Adam Pustelnik, z racji monumentalnej skali tego projektu (budynki mają odpowiednio 6, 10 i 14 tys. m kw.), udział partnera prywatnego przy realizacji tej inwestycji przyniesie znaczące oszczędności dla budżetu miasta.

– Oferta, którą przygotowaliśmy powinna spełnić oczekiwania wszystkich: jeśli ktoś chce zatrzymać się w Łodzi na weekend w świetnym miejscu – będzie tu dla niego klimatyczny hostel. Jeśli chciałby wynająć mieszkanie z widokiem na wspaniałą przędzalnię – to właśnie tutaj. A może chce mieć biuro w kapitalnym miejscu w centrum, tuż obok Manufaktury i rzut beretem od ul. Piotrkowskiej? Także ich tu nie zabraknie. Super lokalizacja, niezwykła architektura i zrewitalizowane sąsiedztwo – to wszystko znajdziemy przy ul. Ogrodowej – zaznacza wiceprezydent Adam Pustelnik.

Wiceprezydent Adam Pustelnik podkreśla, że rewitalizacja famuł przy ul. Ogrodowej będzie prawdopodobnie największą rewitalizacją i projektem funkcji mieszanej (tzw. mixed-use) przeprowadzoną w Polsce. – Jeszcze nikt nie zrealizował w PPP projektu tego typu w takiej skali i o takiej złożoności – dodaje wiceprezydent Łodzi.

Tomasz Piotrowski, prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej mówi: – Te trzy budynki przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28, to łącznie 30 tys. m kw. powierzchni do zagospodarowania. Oprócz tego, w ramach postępowania PPP przewidzieliśmy też 6 działek, które inwestor będzie mógł wykorzystać na parkingi kubaturowe, które będą mogły mieć dodatkowo funkcje użytkowe. Pierwsza famuła przy ul. Ogrodowej 24 jest już gotowa, by od razu weszli na nią robotnicy i rozpoczęli prace. Mamy też gotowy projekt uwzględniający zróżnicowane funkcje obiektu wraz z nowoczesnym, zielonym i funkcjonalnym podwórkiem. Pozostałe dwie famuły (Ogrodowa 26 i 28) są opróżniane, a cały proces odbywa się przy zgodnej współpracy z dotychczasowymi mieszkańcami.

– Zapraszamy inwestorów do udziału w postępowaniu, które ogłosimy pod koniec stycznia lub na początku lutego. Wierzymy, że jest to bardzo dobry projekt na te trudne czasy – dodaje prezes Tomasz Piotrowski.