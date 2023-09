Łódzki rynek biurowy znajduje się w fazie znacznego spowolnienia. Firmy chcą płacić tylko za to, z czego korzystają. - Bronią się projekty nowoczesne, w najlepszych lokalizacjach - wyjaśnia Krzysztof Witkowski, Virako.

Łódzki segment biurowy wszedł w okres spowolnienia.

Aktualnie wynajmują się budynki najlepszej jakości.

Powodzeniem wśród najemców cieszą się obiekty mixed use.

Nie brakuje współczesnych przykładów nadawania ponownego życia starym budynkom. W wielu z nich powstają biurowce.

Segment biurowy wszedł w fazę dużego spowolnienia. Najemców znajdują głównie inwestycje "szyte na miarę". Zdaniem ekspertów odwrócenia koniunkturalnego trendu nie można szybko oczekiwać.

Teraz wynajmują się biura, które oferują pracownikom dodatkową jakość. Powodzeniem cieszą się obiekty mixed use, które oprócz samych miejsc pracy oferują także restauracje czy różnego rodzaju wydarzenia. To powoduje, że pracownicy chętniej do takiego biura przychodzą, chętniej z niego korzystają - mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu spółki Virako.

Dodaje, że atrakcyjne inwestycje biurowe powstają teraz w wyniku rewitalizacji budynków zabytkowych. Takie obiekty oferują często dużą przestrzeń, którą można łatwo zaadaptować do nowych funkcji. Budynki poprzemysłowe często znajdują się też w dobrych lokalizacjach np. blisko centrum. Kolejny powód popularności dostosowywania poprzemysłowych budynków wynika z przywiązania do tego, co znane. Lubimy bowiem przebywać w środowisku, które w jakimś stopniu już poznaliśmy.

- Warto zabytkową inwestycję odnowić, uratować bo ona buduje tożsamość miasta. Jako mieszkańcy, ludzie lepiej czujemy się w takiej przestrzeni, która ma dla nas wartość historyczną - wyjaśnia Krzysztof Witkowski.

