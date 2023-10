Łódzkie biuro firmy doradczej Colliers od października funkcjonuje pod nowym adresem - Piotrkowska 155.

Na nową siedzibę eksperci ds. nieruchomości komercyjnych wybrali 5-piętrowy budynek, wchodzący w skład nowoczesnego kompleksu biurowego HiPiotrkowska.

Na 180 mkw. zaaranżowali przyjazną przestrzeń do pracy, a także showroom.

W showroomie klienci firmy mogą poznać rozwiązania stosowane przez doradców w procesie tworzenia środowiska pracy.

– Zmiana adresu naszego łódzkiego biura wynikała z kilku czynników. Przez dziewięć lat funkcjonowania na lokalnym rynku znacząco rozwinęliśmy zakres oferowanych usług, a także zwiększyliśmy poziom zatrudnienia w Łodzi. W efekcie potrzebowaliśmy większej powierzchni, dostosowanej do aktualnych trendów, m.in. hybrydowego modelu pracy. Nowe biuro będzie nie tylko naszym miejscem pracy odpowiadającym na potrzeby pracowników, ale także miejscem organizacji wydarzeń dla klientów. Jako że na co dzień doradzamy firmom, jak kreować przyjazne środowisko pracy oraz jak projektować i organizować przestrzeń biurową, aby sprzyjała efektywności, cieszę się, że od teraz na przykładzie własnego biura możemy zaprezentować stosowane przez nas rozwiązania architektoniczne i technologiczne dostępne na rynku – tłumaczy Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers w Łodzi.

Nowe biuro Colliers zaprojektowane i wykończone zostało przez ekspertów z platformy Colliers Define. Motywem przewodnim w aranżacji przestrzeni było miasto Łódź, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwija zarówno w aspekcie biznesowym, jak i komfortu życia.

Nasze nowe biuro jest nie tylko miejscem spotkań biznesowych, ale także miejscem, gdzie można poczuć puls życia tego pięknego miasta. Przy projektowaniu biura zależało nam na tym, aby oddać charakter Łodzi i wpisać w niego nasze firmowe wartości i elementy marki, np. poprzez wybór niebieskiej kolorystyki. Główną inspiracją był Pasaż Róży i charakterystyczne elewacje z kawałków połamanego lustra, które zdobią ścianę naszej sali konferencyjnej – mówi Klaudia Manowska, starsza architektka Colliers Define, która odpowiadała za projekt.

HiPiotrkowska. Fot. Mat. pras.

Kompleks HiPiotrkowska, zarządzany przez Master Management Group, jest jednym z najnowocześniejszych obiektów biurowych w Łodzi. Tworzą go dwa biurowce o łącznej powierzchni 21 tys. mkw. (20-piętrowa wieża klasy A+ o wysokości 82 metrów, co czyni ją najwyższym budynkiem biurowym w mieście, oraz 5-piętrowy budynek, w którym mieści się nowe biuro Colliers) i hotel Hampton by Hilton. Kompleks wyróżnia się nie tylko doskonałą lokalizacją – w samym centrum miasta, przy głównej ulicy handlowej – ale także nowoczesną architekturą oraz wysokimi parametrami techniczno-funkcjonalnymi. Posiada też certyfikat BREEAM Excellent. Wszystkie te aspekty wpływają na wysokie zainteresowanie ze strony najemców.

Biuro Colliers w Łodzi. Fot. Mat. pras.

- Wyjątkowa lokalizacja oraz wysoka jakość dostarczanych usług, sprawiły, że ‘Hi’ jest dziś siedzibą polskich i światowych korporacji wielu branż, a poziom najmu całego kompleksu przekroczył już 90 proc. To tu odbywają się największe eventy biznesowe i kulturalne oraz inicjatywy dla pracowników biur i mieszkańców Łodzi. Wielu naszych najemców zwraca uwagę na kwestie ochrony środowiska, w tym szeroko rozumiane ESG. W tym zakresie nasza strategia jest spójna i wraz najemcami, a tym samym naszymi partnerami, mamy wspólny cel. Pomagają nam w tym również rozwiązania zaimplementowane w ramach BREEAM Excellent. Wybór budynku Hi Piotrkowska na siedzibę łódzkiego zespołu Colliers to dla nas kolejny powód do dumy, zwłaszcza, że jest to wiodąca firma doradcza w sektorze nieruchomości. Jest to wyjątkowe potwierdzenie jakości i atrakcyjności naszej inwestycji. Jestem przekonana, że nowe biuro Colliers sprosta oczekiwaniom pracowników i zapewni komfort pracy na najwyższym poziomie – mówi Justyna Drużyńska, dyrektor operacyjna ds. Powierzchni Biurowych w Master Management Group.

