Łódzki zespół Fujitsu Poland Global Delivery Centre zmienia lokalizację

To przełomowy moment dla łódzkiego zespołu Fujitsu Poland Global Delivery Centre. Centrum świadczące szeroki zakres usług IT dla klientów z całego świata, które dotychczas działało w dwóch łódzkich lokalizacjach, konsoliduje swoje biuro. Pracownicy łódzkiego oddziału głównego japońskiego dostawcy usług informatycznych już od 2022 roku będą podejmowali technologiczne wyzwania w Fuzji – zrewitalizowanym kwartale Łodzi.

Fujitsu Technology Solutions jest największym dostawcą infrastruktury informatycznej, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni.

Łódzka historia firmy rozpoczęła się w marcu 2009 roku otwarciem Fujitsu Poland Global Delivery Centre –kluczowej lokalizacji w globalnej sieci serwisowej Fujitsu. Centrum świadczy usługi wsparcia IT dla klientów globalnych w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą IT (klienta końcowego i centra danych), usług aplikacyjnych i badań w rozwoju najnowszych technologii i produktów innowacyjnych oraz zarządzania finansami i księgowością dla podmiotów Fujitsu. To tutaj 365 dni w roku, 24 godziny na dobę setki specjalistów proponuje rozwiązania i wspiera 119 największych marek, ze wszystkich branż: finansowej, bankowości, motoryzacyjnej, usługowej, przemysłowej, produkcyjnej czy telekomunikacyjnej. Zespół obsługi klienta (Service Desk: pierwsza i druga linia wsparcia) na co dzień pracuje w 21 językach, m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, węgierskim, włoskim, tureckim, słoweńskim, greckim czy czeskim.

Decyzja o konsolidacji i wybór nowej lokalizacji to kolejny krok w rozwoju firmy na terenie Łodzi. Fujitsu zajmie 16.300 mkw. powierzchni biurowej w Fuzji. Nowa siedziba powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej, secesyjnej elektrociepłowni, która wkrótce zyska nowy blask i zostanie przystosowana do nowych funkcji.