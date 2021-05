Łódzkie biura czekają na najemców. Aktywność najniższa od dekady

Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi wyniosły 578,5 tys. mkw.

W pierwszym kwartale na łódzki rynek nie dostarczono żadnego nowego budynku biurowego.

Najwięcej powierzchni wynajęto w ramach renegocjacji (65 proc.), natomiast pozostałe 35 proc. przypadło na nowe umowy najmu.

- Pierwszy kwartał bieżącego roku w Łodzi nie przyniósł jeszcze znacznej poprawy na rynku biurowym, na którą tak wszyscy czekamy. Tutaj również najemcy odłożyli swoje decyzje o najmie biura na późniejszy czas, co doprowadziło do wzrostu pustostanów i ujemnej absorpcji. Choć aktywność najemców była najniższa od prawie dziesięciu lat, to otwarcie swoich biur w Łodzi zapowiedziały firmy z sektora BPO/SSC oraz IT, co może stanowić katalizator dalszego wzrostu łódzkiego rynku biurowego – mówi Martyna Balcer, Associate Director w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Wolumen transakcji między styczniem a marcem wyniósł 2,3 tys. mkw. i był mniejszy aż o 93,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Najwięcej powierzchni wynajęto w ramach renegocjacji (65 proc.), natomiast pozostałe 35 proc. przypadło na nowe umowy najmu.

Największą transakcją w pierwszym kwartale 2021 r. była renegocjacja umowy w Centrum Targowa 35 (poufny najemca, 1,5 tys. mkw.), a następnie nowa umowa podpisana przez OncoArendi Therapeutics w budynku przy Dowborczyków 30/34 (500 mkw.) oraz nowa umowa podpisana przez Medicover w Green Horizon B (300 mkw.).

Wskaźnik pustostanów na koniec marca osiągnął poziom 16,9 proc., a więc wrósł o 0,5 p.p. względem poprzedniego kwartału i aż o 5,5 p.p. w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącach ubiegłego roku. Jest to najwyższy wynik tego wskaźnika wśród głównych miast w Polsce.

- Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku wskaźnik pustostanów w Łodzi osiągnął najwyższą wartość spośród wszystkich rynków biurowych w Polsce, jednocześnie odnotowując największy wzrost w ujęciu rok do roku – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w firmie Cresa Polska.

Absorpcja w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku była ujemna i wyniosła -3.100 mkw., co oznacza ponad czterokrotny spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 10,5-15 EUR/mkw./miesiąc w centrum i 10-13,5 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum.