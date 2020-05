Łódzkie biura mają za sobą dobry kwartał

- Spodziewana w Polsce nowa fala firm z sektora BPO/SSC powinna przyczynić się do podtrzymania tego trendu. Świetne położenie, dogodny dojazd do Warszawy i przyjazny biznesowi klimat to tylko niektóre atuty miasta, stanowiące o jego atrakcyjności dla firm z tego sektora – mówi Martyna Balcer, Starszy Doradca i Koordynator ds. Transakcji w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Łodzi wyniosły 528.300 mkw. na koniec pierwszego kwartału 2020 r., czyli wzrosły o 12,1% w ujęciu rocznym. Planowane są kolejne inwestycje na poprzemysłowych terenach Łodzi. Przykładem jest wielofunkcyjny projekt Echo Investment o nazwie Fuzja, w ramach którego zostanie zrewitalizowana stara elektrownia. Dwa pierwsze budynki biurowe, które zostaną oddane do użytkowania w 2022 r., zajmie Fujitsu.

Wolumen transakcji między styczniem a marcem wyniósł łącznie 37.700 mkw. Do tak dobrego wyniku przyczyniły się przede wszystkim nowe umowy (71%), wśród których 45% stanowiły umowy przednajmu. Następnie były to renegocjacje (15%) oraz ekspansje (14%). Największą umową najmu w I kwartale 2020 roku była umowa przednajmu 16.300 mkw. powierzchni biurowej w Fuzji podpisana przez Fujitsu Technology Solutions. Dwie kolejne to umowa przednajmu w Bramie Miasta B na 6.500 mkw. (poufny najemca) i renegocjacja z ekspansją do 5.700 mkw. w Sterlinga Business Centre (poufny najemca).

- Absorpcja w pierwszym kwartale 2020 r. była ujemna i wyniosła 770 mkw. Spadek łącznej ilości zajmowanej przez najemców powierzchni jest wynikiem braku nowej podaży w analizowanym okresie i mieści się w granicach błędu statystycznego. Najbliższe kwartały powinny ponownie pokazać powrót do dodatniej wartości wskaźnika, co będzie potwierdzeniem wzrostowego trendu rozwoju rynku łódzkiego – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Wskaźnik pustostanów wyniósł 11,4%, co oznacza wzrost o 0,2 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału. Udział wolnej powierzchni w zasobach biurowych miasta wciąż pozostaje jednym z najwyższych w Polsce (po Poznaniu i Wrocławiu).

Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 10-12 EUR/mkw./miesiąc w budynkach niższej klasy i 12,5-14 EUR/mkw./miesiąc w budynkach wyższej klasy.