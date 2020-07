Logistycy wynajmują biuro od Skanska we Wrocławiu

Firma logistyczna Sennder wynajęła 1,2 tys. mkw. powierzchni we wrocławskim biurowcu Centrum Południe. Najemca do swojej wyłącznej dyspozycji będzie miała również prawie 200-metrowy taras. Przeprowadzka zaplanowana jest na koniec stycznia 2021 roku.

Sennder to firma działająca w zakresie logistyki transportu drogowego towarów w segmencie ładunków całopojazdowych. Wykorzystując własną technologię informatyczną, rozwija logistykę w nowym kierunku i wprowadza nowy poziom przejrzystości i elastyczności w branży.

Budynek, do którego wprowadzi się firma Sennder, to pierwszy etap kompleksu Centrum Południe we Wrocławiu.

– Centrum Południe to nowatorski projekt, który idealnie odzwierciedla innowacyjne podejście grupy Sennder do transportu drogowego w Europie. Absolutnym priorytetem naszej firmy jest komfort pracy. Biurowiec zapewnia nam odpowiednią przestrzeń do rozwoju, stworzenia stref relaksu, zaplecza konferencyjnego oraz wyłączny dostęp do powierzchni tarasowej, a wszystko to w topowej lokalizacji – podkreśla Krzysztof Koronkiewicz, Managing Director Sennder Polska.

Centrum Południe to pierwsza inwestycja w stolicy Dolnego Śląska realizowana zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL. Biurowiec jest zlokalizowany w świetnie skomunikowanej części miasta. Pobliskie przystanki autobusowe i tramwajowe zapewniają możliwość łatwego dojazdu komunikacją miejską. W zaledwie 15 minut można nią dotrzeć do wrocławskiego Rynku oraz zabytkowej starówki.