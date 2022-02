Lokalizacja i design. Brain Embassy otwiera coworking w centrum Warszawy

Brain Embassy, sieć coworkingowych w Warszawie, otworzyła kolejną lokalizację - w centrum Warszawy, przy ulicy Czackiego 15/17. To piąte biuro marki w stolicy.

Brain Embassy przy ulicy Czackiego 15/17 jest projektem, który łączy innowacyjność nowoczesnej przestrzeni biurowej z historią modernistycznego budynku.

Projekt wnętrz BE Czackiego przygotował poznański zespół architektów z biura mode:lina™.

Coworking wyróżnia nowoczesny design, z którego znana jest marka.

– BE Czackiego to dotychczas najbardziej wymagający projekt z portfolio Brain Embassy, którego realizacja zaangażowała cały nasz zespół. Jest to prawdziwy przykład co-creatingu, dzięki któremu, wspólnymi siłami, stworzyliśmy na polskim rynku naprawdę unikatowy produkt - mówi Piotr Kwiatkowski Deployment Manager w Brain Embassy.

- Od początku projektowania tej lokalizacji zależało nam, aby nowa przestrzeń wykraczała ponad możliwości tradycyjnych powierzchni elastycznych. Mamy odwagę podnosić poprzeczkę standardu wyposażenia i testować nowe, niewykorzystywane wcześniej rozwiązania. To pozwala wpływać na rynek powierzchni biurowych i wyznaczać kierunki, zamiast podążać utartymi ścieżkami. – wspomina Piotr Kwiatkowski, który dbając o funkcjonalność i innowacyjność przestrzeni, koordynował cały proces już od momentu powstania koncepcji obiektu przez wizualizacje do momentu oddania do użytkowania.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Za koordynację prac biur projektowych, ekspertów oraz wykonawców odpowiedzialna była Firma cmT.

Podczas realizacji projektu dostawy wymagały precyzyjnego zaplanowania, tak aby nie zakłócić funkcjonowania sąsiadujących instytucji oraz budynków.

– Odrębne wyzwanie stanowiły kwestie techniczne związane z zapewnieniem maksymalnego komfortu przyszłym użytkownikom. Tu podstawowym ograniczeniem okazała się stara konstrukcja. Po wielu dyskusjach

z Inwestorem podjęliśmy wspólnie decyzję o wymianie całej wewnętrznej konstrukcji nośnej budynku wraz ze stropami na nową. Ta zmiana pozwoliła nam na podwyższenie wysokości użytkowych kondygnacji, zapewnienie maksymalnego komfortu akustycznego i zmieszczenie wszystkich nowoczesnych instalacji i udogodnień. Ostatecznie osiągnęliśmy efekt bardzo innowacyjnego biurowego budynku bez naruszenia jego zabytkowej i historycznej formy – opowiada Marcin Szczesiuk z firmy Archicon Szczesiuk & Wilczek s.c., Architektoniczna Pracownia Projektowa.

Brain Embassy w centrum Warszawy