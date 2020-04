Lokalni deweloperzy łączą siły na Młodym Mieście

- Poszukując partnera specjalizującego się w inwestycjach komercyjnych przeprowadziliśmy konkurs ofert. Zależało nam na solidnej, sprawdzonej firmie, której można zaufać i która zagwarantuje odpowiednią jakość realizacji części biurowej - komentuje Mikołaj Konopka, prezes Euro Stylu, członek zarządu Dom Development. (...) - Ważna była też dla nas deklaracja, że biurowce powstawać będą w tym samym czasie, co realizowana przez nas część mieszkaniowa, dzięki czemu DOKI dość szybko zaczną żyć i funkcjonować w pełni. Uważam też, że ogromną wartością dla Gdańska jest to, że za zagospodarowanie tak ważnego terenu wezmą odpowiedzialność firmy lokalne, rozumiejące specyfikę miejsca – dodaje.

Wizualizacja koncepcyjna DOKI Living. mat. prasowe Euro Styl

- Przez ostatnią dekadę nasze działania koncentrowały się w Oliwie, gdzie współtworzyliśmy nowy, biznesowy charakter dzielnicy. Aglomeracja potrzebuje jednak nowych miejsc koncentracji biznesu. Dalej jesteśmy przekonani, że lokowanie tego typu usług wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Trójmiasta jest optymalne. Młode Miasto, ścisłe śródmieście Gdańska, to miejsce o ogromnym potencjale - kiedyś dla przemysłu, a dzisiaj dla nowych funkcji i nowoczesnej, miejskiej zabudowy, która jakością architektury musi dorównać legendarności tej lokalizacji - komentuje Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus. - Choć dzisiaj wszyscy mierzymy się z innymi wyzwaniami, trzeba też wybiegać w przyszłość, a ta należeć będzie m.in. do Młodego Miasta. Dla nas będzie to w najbliższych latach wiodący projekt w Gdańsku, gdzie zamierzamy przenieść wysoki standard zabudowy biurowej zaprezentowany w Oliwie - dodaje.