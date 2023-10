LSEG ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a działalność prowadzi w 70 krajach - w regionie EMEA, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Zatrudnia 23 tys. osób na całym świecie, z czego ponad połowę w regionie Azji i Pacyfiku.

Firma właśnie otworzyła nowe biuro w Gdyni. Jego siedziba mieści się w 3T Office Park. W ceremonii otwarcia udział wzięli przedstawiciele firmy, a także przedstawiciele lokalnych władz i stowarzyszeń gospodarczyk, Uniwersytetu Gdańskiego, reprezentacja pracowników oraz organizacji wspierających relokację biura LSEG.

Dzisiejsza ceremonia otwarcia to znaczący kamień milowy dla LSEG w Gdyni i wyraźna demonstracja naszego zaangażowania w Polsce. Gdynia jest domem dla utalentowanych ludzi o zróżnicowanych umiejętnościach, co znajduje odzwierciedlenie w składzie naszego zespołu. Nowe centrum w Gdyni umożliwi naszym pracownikom dalszą współpracę ze sobą i z kolegami z całego świata w celu wspierania klientów, opracowywania treści i tworzenia rozwiązań - powiedział David Schwimmer, CEO LSEG.

W gdyńskim biurze LSEG pracuje ponad 1000 osób na stanowiskach wspierających funkcje operacyjne, danych i analiz oraz technologii Grupy.

Rozpoczynacie nowy rozdział w swoim nowym „domu”, jakim jest przestrzeń jednego z najnowocześniejszych biurowców w Trójmieście - 3T Office Park. Jestem przekonany, że to miejsce będzie dla Was przyjaznym środowiskiem do pracy i rozwoju. Nasz nadmorski klimat, plaże, bezpośredni dostęp do terenów zielonych w połączeniu z zaletami większego miasta w zakresie rynku pracy i infrastruktury miejskiej, sprawiają, że łatwiej nam zachęcać do lokowania biznesu w Gdyni, a Państwa wieloletnia obecność w tym rejonie potwierdza moje słowa. Życzę samych sukcesów w nowym miejscu i jestem dumny, że globalna firma o tak dużym potencjale rozwija się właśnie w Gdyni - mówił podczas uroczystości Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.