Londyńskie City przypomina miasto duchów

Tydzień po tym, jak premier Boris Johnson ogłosił, że złagodzi zasady blokady, aby umożliwić pracownikom powrót do biur, najwięksi pracodawcy w mieście nie wykazują żadnych oznak przyspieszenia planów przywrócenia pracowników - czytamy w „Financial Times”.

Financial Times

Financial Times

Chociaż wytyczne rządu wchodzą w życie w tym tygodniu, większość kierowników trzyma się swojej polityki stopniowych powrotów do biurowców. Wiele firm zacznie przywracać pracowników we wrześniu lub w październiku. Inne planują wrócić najwcześniej w 2021 r.

Koronawirus grozi trwałą transformacją tradycyjnego miejsca pracy, a wraz z nim centrum finansowego Londynu. Wielu dyrektorów, którzy rozmawiali z „Financial Times” przyznało, że niektórzy pracownicy w ogóle nie wrócą, biorąc pod uwagę sukces pracy z domu podczas lockdownu.

Zmiana wytycznych pokazuje, że urzędnicy doskonale zdają sobie sprawę, że ulice handlowe i centra miast będą miały trudności z odzyskaniem sił, dopóki ludzie zostaną w domu. Wznowienie życia biurowego jest postrzegane jako kolejny kluczowy krok w ożywieniu brytyjskiej gospodarki.

Właściciele pubów i kawiarni w City, którym zezwolono na otwarcie od początku lipca, twierdzą, że ich firmy uzyskują tylko ułamek dochodów sprzed koronawirusa.

Najbardziej zdesperowane są banki, które chcą odzyskać swoich inwestorów. Wymagają niezawodnych i szybkich połączeń internetowych, aby przeprowadzać wielomilionowe transakcje oraz mają rygorystyczne wymagania dotyczące zgodności i nadzoru, a to trudniejsze do wyegzekwowania z domu.

Najbardziej chętni do powrotu do biur są młodsi pracownicy. W przeciwieństwie do swoich szefów, wielu pracuje w sypialniach lub przy stolikach w zatłoczonych mieszkaniach i obawia się, że tracą kontakty z szefami i możliwości mentoringu.