LPC o nowym projekcie biurowym w Warszawie

The Form - tak będzie nazywać się nowy projekt biurowy na warszawskiej Woli. To pierwsze polskie aktywo w portfelu Lincoln Property Company i grupy inwestycyjnej Enern.

Przypomnijmy, Lincoln Property Company i grupa inwestycyjna Enern kupiły za ok. 25 mln euro od Penta Real Estate działkę na warszawskiej Woli.

Nowa inwestycja biurowa - The Form - zapewni wysokiej jakości powierzchnię biurową i usytuowane na parterze lokale usługowe. Obiekt będzie realizowany zgodnie z najwyższymi standardami ESG - podał Troy K. Javaher, Head of Europe, Lincoln Property Company w mediach społecznościowych. - Cieszymy się, że ponownie weszliśmy do Polski - podsumował.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Budynek będzie liczył ok. 30 tys. mkw.