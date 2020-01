Ludzki wymiar biura

Nowatorski, ale wymagający certyfikat WELL Building Standard koncentruje się na zdrowiu i samopoczuciu użytkownika budynku. Well rewolucja wkracza do polskiego budownictwa powoli, ale konsekwentnie.To ludzkie zdrowie i samopoczucie ma być priorytetem w myśleniu o budowaniu i projektowaniu. Które firmy są prekursorami w tworzeniu „dobrych” przestrzeni? Czy i dlaczego WELL się opłaca?

Biuro, które dba o zdrowie i samopoczucie to myśl przyświecająca nowoczesnym deweloperom.

– Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest na początku drogi zarówno w kwestii zielonego nastawienia do środowiska, jak i dobrego samopoczucia użytkowników. To jednak kierunek, w którym z pewnością podążamy. Tematyka ochrony środowiska w kontekście zmian klimatycznych oraz wpływu otoczenia na człowieka jest w kręgu moich zainteresowań. Od wielu lat obserwuję światowe trendy oraz innowacje, które w bliskiej lub dalszej przyszłości będą miały decydujące znaczenia dla poprawy jakości życia, a przy tym nie będą tak destrukcyjnie wpływać na środowisko naturalne – mówi Monika Dębska-Pastakia, partner i prezes Knight Frank Polska.

– Wdrożenie WELL to duże wyzwanie. Wiele nawet najmniejszych elementów może mieć wpływ np. na poziom czystości powietrza. Dodatkowo, system wymaga od właściciela budynku weryfikacji początkowo spełnionych założeń co trzy lata. Chcąc wprowadzić WELL, warto o tym pomyśleć już na etapie projektowania budynku. W Skanska przyjęliśmy właśnie taką strategię i podjęliśmy decyzję, że wszystkie nasze nowe projekty będą posiadać certyfikat WELL – zaznacza Adam Targowski, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska.